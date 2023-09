Elsa Zylberstein : ce biopic que l'actrice prépare sur un célèbre couturier

Présente à la Mostra de Venise, l’actrice et productrice Elsa Zylberstein a révélé préparer un biopic sur le célèbre couturier Christian Dior.

Alors qu’elle a incarné Simone Veil dans «Simone, le voyage du siècle» qui a attiré près de 2,5 millions de spectateurs dans les salles françaises l'an dernier, Elsa Zylberstein a annoncé travailler sur un autre biopic consacré cette fois-ci au couturier français Christian Dior.

Dans un entretien accordé à «Variety», l’actrice et productrice a confié dimanche que ce long-métrage débutera à Paris en 1947, juste après la Seconde Guerre mondiale, et suivra l’homme jusqu’à sa mort dix ans plus tard. Plus qu’un simple film sur la mode, l’œuvre écrite par Julien Teisseire s’intéressera au triangle amoureux que formait Christian Dior avec sa confidente et bras droit Raymonde Zehnacker et son amant Jacques Benita.

La comédienne dans la peau de Raymonde Zehnacker

«Christian Dior était un homme extrêmement discret, si bien que les gens savent très peu de choses sur lui. Il n'était pas un personnage flamboyant comme d'autres créateurs de mode ou icônes culturelles populaires, mais il n'en était pas moins fascinant», a expliqué Elsa Zylberstein à Variety.

Si la comédienne incarnera Raymonde Zehnacker, on ne connaît pas encore les autres comédiens qui complèteront le casting.