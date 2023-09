Rolling Stones : pourquoi le groupe de rock porte-t-il ce nom ?

De retour avec un nouvel album prévu pour le mois d'octobre, les Rolling Stones, «pierres qui roulent» en français, font danser le monde entier depuis six décennies. Mais pourquoi le groupe s’appelle-t-il ainsi ?

Soixante ans plus tard, les Rolling Stones roulent toujours. Preuve que le groupe de rock britannique est infatigable, il sortira un nouvel album le 20 octobre prochain, intitulé «Hackney Diamonds».

Désormais composés de Mick Jagger, Keith Richards et Ronnie Wood, les Rolling Stones, «les pierres qui roulent» en français, ont fait danser plusieurs générations et leur nom est connu dans le monde entier. Mais pourquoi le groupe s’appelle-t-il ainsi ?

Il y a deux versions. Selon la première, cette appellation serait née en pleine interview, juste avant leur tout premier concert, donné le 12 juillet 1962, au Marquee Jazz Club de Londres. A cette occasion, le fondateur des Rolling Stones, Brian Jones, décédé en 1969, avait donné une interview au magazine Jazz News.

Mais au cours de cet entretien téléphonique, Brian Jones se serait rendu compte que le groupe n’avait pas encore de nom. Paniqué et pris de court, le musicien aurait alors regardé autour de lui pour trouver rapidement une idée ou une source d’inspiration.

un hommage à Muddy Waters

Puis ses yeux se seraient posés sur l’album «The Best Of Muddy Waters» (1958), légende du blues américain, et plus précisément, sur la 5e chanson de l’opus, à savoir «Rollin’ Stone», titre qui vient de l’expression «a rolling stone gathers no moss», soit «pierre qui roule n’amasse pas mousse», en français.

Toutefois, une autre version plus classique circule. Grand fan de Muddy Waters depuis son plus jeune âge, Brian Jones aurait tout simplement voulu rendre hommage au bluesman de Chicago en s’inspirant de son morceau «Rollin' Stone».

Et les «Rollin' Stone» sont rapidement devenus les «Rolling Stones» avec l’arrivée de leur premier manager, Andrew Loog Oldham.