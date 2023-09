Rolling Stones : on connaît la date de sortie de leur nouvel album

Dix-huit ans que les fans attendaient un nouvel album de chansons originales des Rolling Stones. «Hackney Diamonds» sortira le 20 octobre prochain. Une information révélée par le groupe ce mercredi, en direct de Londres.

C’est depuis une salle de spectacle du quartier d'Hackney, dans l'est de Londres - événement retransmis en direct dans le monde entier sur YouTube -, que les Rolling Stones ont révélé ce mercredi 6 septembre des détails concernant la sortie de leur nouvel opus tant attendu par les fans.

Are you ready?!! Just under one hour to go until the Rolling Stones are LIVE in conversation with Jimmy Fallon! Join on the Stones @youtube channel! https://t.co/IkmLwN9epS#therollingstones #hackneydiamonds pic.twitter.com/x4X3pesL47

— The Rolling Stones (@RollingStones) September 6, 2023