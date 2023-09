Killers of the Flower Moon : Martin Scorsese révèle avoir totalement réécrit le scénario

Attendu en salles le 18 octobre prochain, le film «Killers of the Flower Moon» de Martin Scorsese est l’adaptation du livre éponyme de David Grann. Le réalisateur a confié avoir été contraint de réécrire le scénario pour une raison très précise.

Un autre point de vue. Publié en 2017, le livre «Killers of the Flower Moon» de David Grann raconte l’histoire de la création du FBI, à travers l’enquête menée par l’agent Tom White dans les années 1920, sur les meurtres de plusieurs membres du peuple Osages aux États-Unis, dans l’État d’Oklahoma. Une investigation ordonnée par J. Edgar Hoover, qui était à l’époque un homme ambitieux de 29 ans fraîchement nommé à la tête du Bureau of Investigation, et qui deviendra le FBI en 1935.

Adapté au cinéma par Martin Scorsese, le film a toutefois emprunté un chemin totalement différent. Le réalisateur a profité de faire la Une du Time pour confier qu’il s’était senti obligé de réécrire la totalité du scénario en cours de route, après avoir réalisé que le cœur de l’histoire n’était pas la naissance du FBI. Mais l’infâme trahison subit par les Osages, une communauté Amérindienne contrainte de quitter ses terres dans le Kansas en 1870, avant d’être délocalisée sur un coin de terre aride de l’Oklahoma en échange de titres de propriété.

Quand des gisements de pétrole sont découverts au début du XXe siècle, les Osages deviennent richissimes. Une fortune qui va attirer la jalousie et les convoitises de propriétaires blancs, qui vont mettre en place un système de corruption particulièrement ignoble qui mènera à des assassinats ciblés, dans le but de détourner un maximum d’argent des caisses de la communauté.

L’intimité des victimes avec leurs bourreaux

«À un moment, j’ai réalisé que je faisais un film sur tous ces hommes blancs. Ce qui signifiait que je présentais les choses depuis l’extérieur, ce qui m’a fortement contrarié», explique-t-il. Le réalisateur va alors opérer de profond changement. Leonardo DiCaprio, qui devait incarner Tom White (qui a finalement été confié à Jesse Plemons), s’est finalement vu confier le rôle d’Ernest Burkhart, un homme blanc marié à une femme de la tribu des Osages, Mollie Kyle, qui va prendre une part active dans le plan diabolique mis en place par William Hale, qui sera incarné par Robert De Niro.

Pour Martin Scorsese, l’intérêt de ce récit tient dans l’intimité des rapports qu’entretenaient les victimes avec leurs bourreaux. Ces derniers «vivaient avec eux, les aimaient, mais les tuaient», précise-t-il. «Cela interroge également qui nous sommes en tant qu’Occidentaux, en tant qu’Européens. Quelles sont les valeurs que nous avons emmenées avec nous dans ce Nouveau Monde ? Et cette histoire touche directement au cœur de cette interrogation», poursuit-il.