Mamma Mia ! : Meryl Streep, Pierce Brosnan et Colin Firth confient leur envie de tourner un troisième volet

Meryl Streep, Colin Firth ou encore Pierce Brosnan se verraient bien reprendre leur rôle dans un troisième volet de Mamma Mia !

Une équipe à l’unisson. Après le succès des deux premiers films «Mama mia !» et «Mama Mia ! Here we go again», portés par les tubes d’ABBA et respectivement sortis en 2008 et 2018, un troisième volet de la franchise sera-t-il un jour d’actualité ? Rien n’est acté, et pourtant l’équipe du film est plus que jamais partante. C’est ce qu’ont confié les acteurs de la saga, à l’occasion d’une interview dans le magazine Vogue. Interrogée avec ses coéquipiers sur un éventuel troisième volet, Merry Streep a partagé son s’enthousiasme.

«Je suis prête à tout», a confié la star de 74 ans. «Je vais devoir planifier un examen du genou avant de filmer, mais s’il y a une idée qui me passionne, je suis là». «J’ai dit à Judy (Craymer, coproductrice des deux premiers volets, Ndlr) que si elle pouvait trouver un moyen de réincarner Donna, j’en étais», poursuit l'actrice, qui n’a fait que quelques apparitions sous forme de flash-back dans le second opus, son personnage n’étant plus de ce monde dans l’intrigue. «Ou cela pourrait être comme dans un de ces feuilletons où Donna revient et révèle que c'est en réalité sa sœur jumelle qui est morte», s’est par ailleurs amusée Meryl Streep.

Pas de scénario pour l'instant

Un engouement partagé par Pierce Brosnan et Colin Firth, prêts à reprendre leur rôle d’ex-amant dans la seconde, si un scénario voit le jour. «Je serais là comme un coup de feu. (…) Il suffit qu’il y ait une idée assez bonne pour nous réunir. Il n’est pas nécessaire que ce soit une bonne idée au sens noble du terme, mais il doit simplement s’agir d’un script suffisamment bon pour nous donner une autre chance», a souligné Colin Firth.

Même son de cloche du côté de Pierce Brosnan. «Judy sait où me trouver s'ils veulent faire un troisième tour. Je pense que tout le monde ressentirait la même chose si elle disait : «J’ai une histoire, j’ai le scénario. Nous le ferions tous en un clin d’œil», a déclaré l’ancien agent 007 Pierce Brosnan.

Côté production, Judy Craymer ne cache pas non plus son engouement à l’idée d’un troisième volet. «Si je pouvais, Mamma Mia 3 serait déjà en boîte. Il doit y en avoir un autre parce que les gens le veulent. Le problème, c’est que nous vieillissons tous et que dans le monde de Mamma Mia !, les choses prennent leur temps», a souligné la productrice, alors qu’Universal ne serait pas non plus contre un troisième opus. «Universal adorerait faire un troisième film, et j'en resterai là», a ainsi noté sa présidente Donna Langley.

Une envie partagée, qui pour l’heure ne semble toutefois pas encore vraiment à l’ordre du jour. «Nous devrons peut-être l'appeler Grand-Mamma Mia ! au moment où nous y parviendrons !», a ainsi conclu Meryl Streep.

En attendant, une chose est sûre, la comédie musicale culte Mamma Mia !, à l’origine du premier film, sera de retour dès le 21 octobre au Casino de Paris, pour 90 représentations exceptionnelles.