Rentrée théâtrale : les 5 reprises à voir absolument à Paris

Outre les nouveautés, la rentrée théâtrale est marquée par plusieurs reprises incontournables. Pour une séance de rattrapage, ces cinq spectacles sont à voir d'urgence.

«Oublie-moi», la pépite de la saison dernière

Une histoire d’amour confrontée à la maladie d’Alzheimer. Après avoir triomphé lors de la 34e cérémonie des Molières, décrochant quatre statuettes, dont celle du meilleur spectacle du théâtre privé, «Oublie-moi», est de retour sur scène jusqu’au 30 décembre au Théâtre Actuel - La Bruyère. Dévoilé au festival Off d’Avignon en 2022, ce récit bouleversant, campé et mis en scène par Marie-Julie Baup et Thierry Lopez, leur a valu le Molière de la comédienne, du comédien et de la mise en scène du théâtre privé.

«Oublie-moi», jusqu’au 30 décembre, Théâtre Actuel - La Bruyère, Paris.

«Starmania», la comédie musicale culte

Événement incontournable de la saison dernière, la comédie musicale culte «Starmania» de Luc Plamondon et Michel Berger, créée en 1979, est reprise dès le mois de novembre à la Seine Musicale. Le spectacle mis en scène par Thomas Jolly, qui signera par ailleurs l’été prochain la cérémonie des Jeux Olympiques, a déjà été salué par 300.000 spectateurs et décroché deux Molières, en avril dernier, dans la catégorie meilleur spectacle musical et meilleure création sonore et visuelle.

«Starmania», du 14 novembre 2023 au 28 janvier 2024, Seine Musicale, Boulogne Billancourt.

«Je ne cours pas, je vole !», le sport de haut niveau sur un plateau

Pour ceux qui souhaitent se plonger dans le monde du sport de haut niveau avant de découvrir la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques signée Thomas Jolly et les exploits sportifs qui marqueront l'été prochain, une autre pièce fait son retour sur scène en cette rentrée. Il s’agit de «Je ne cours pas, je vole», pièce reprise à la Comédie des Champs-Elysées. Un spectacle qui réserve une immersion dans l'univers exigeant, difficile et hors norme des athlètes à travers, notamment, le destin de Julie Linard. Campée par six comédiens endossant pas moins de 23 rôles, cette pièce d'Elodie Menant, mise en scène par Johanna Boyé, a été nommée cinq fois aux Molières cette année.

«Je ne cours pas, je vole !», à partir du 14 septembre, Comédie des Champs-Elysées, Paris.

«Glenn, naissance d'un prodige», un destin passionnant

Pour les mélomanes et plus encore, la pièce «Glenn, naissance d'un prodige», dernière création d’Ivan Calbérac (L'étudiante et Monsieur Henri, Venise n'est pas en Italie, La dégustation...), consacrée au destin hors norme du pianiste Glenn Gould, joue également les prolongations. Après avoir décroché le Molière de la révélation féminine et masculine, Lison Pennec et Thomas Gendronneau reprennent leur rôle dans cette pièce qui retrace l'histoire de l'un des plus grands pianistes, venu au piano à l'âge de 2 ans et demi et devenu star internationale, alors même que chaque concert est une souffrance pour l'artiste Asperger.

«Glenn, naissance d'un prodige», jusqu'au 30 septembre, Le Splendid, Paris.

Une idée géniale, la comédie de l'année

Envie de rire à la rentrée ? «Une idée géniale», de et avec Sébastien Castro, reprend du service au théâtre Michel. Avec à la clef une histoire de sosies rocambolesque, lauréate du Molière de la comédie cette année. Une pièce qui réunit autour de Sébastien Castro une fine équipe : José Paul, Laurence Porteil et Agnès Boury, récompensée du Molière de la comédienne dans un second rôle pour sa performance.

«Une idée géniale», jusqu’au 31 décembre, Théâtre Michel, Paris.