Russell Crowe : la liste impressionnante des blessures de l'acteur durant sa carrière

Russell Crowe s’est investi corps et âme dans ses rôles au cinéma, n’hésitant pas à donner de sa personne devant la caméra. Au risque parfois de mettre sa santé en danger. Voici la liste impressionnante des blessures de l’acteur néo-zélandais durant sa carrière.

Un métier plus risqué qu’il n’y paraît. Âgé de 59 ans, Russell Crowe a enchaîné les rôles marquants au cinéma, que ce soit dans «Gladiator» – rôle qui lui vaudra de remporter l’Oscar du meilleur acteur en février 2001 – ou encore «Un homme d’exception», «De l’ombre à la lumière», et «Robin des Bois». Le comédien néo-zélandais a passé en revue la longue liste de ses blessures subies sur les tournages pour le site américain Vulture. Et franchement, c’est à se demander comment il fait pour encore tenir debout aujourd’hui.

Russell Crowe affirme pour commencer ne plus avoir de cartilage dans ses orteils en raison de la multiplication des scènes de combats. «Le cartilage disparaît en raison des mouvements latéraux que vous faites dans ces scènes de combats», explique celui qui a incarné le boxeur James J. Braddock dans le film de Ron Howard «De l’ombre à la lumière». «Parfois, vous devez vous arrêter brutalement, car si vous ne le faites pas, vous pouvez mourir. Vous vous faîtes renverser ou un truc comme ça. Voilà d’où ça vient», poursuit-il.

Parfois, les blessures empirent d’un tournage à l’autre. Russell Crowe a été victime d’une rupture de ses deux tendons d’Achille sur le tournage du film «Mystery, Alaska» en 1999, en raison des patins à glace qu’il portait toute la journée. «Je portais ces trucs 12 à 14 heures par jour, et mes pieds n’étaient pas habitués à une chose pareille». La blessure empirera de manière significative sur le tournage de «Gladiator», la même année, en raison de l’insistance de la costumière en chef de faire porter aux acteurs des chaussures sans semelles.

«La costumière a décidé que personne ne porterait de semelles car elle voulait que cela soit le plus en phase possible avec l’époque», révèle le comédien, qui verra sa blessure aux tendons d’Achille se détériorer gravement au point d’atteindre le stade 4 (douleur permanente). Et celle-ci continuera de le faire souffrir des années plus tard.

Gladiator, un tournage dans la douleur

Russell Crowe explique souffrir d’une nécrose de la hanche en raison d’une lourde chute pendant le tournage de «Gladiator». Il présente également des œdèmes de la moelle osseuse dans les deux genoux en raison d’une cascade mal préparée pour «Robin des Bois». «La nécrose de la hanche date de ‘Galdiator’ après une chute. Les œdèmes, eux, sont arrivés à la suite d’une blessure que j’ai eu en sautant d’une herse dans ‘Robin des Bois’, où le sol devait être préparé pour la réception. C’est un saut de 4 mètres, mais je n’avais plus aucune flexibilité dans mes tendons d’Achille pour absorber le choc. Je devais tomber les pieds à plat, sauf que personne n’avait préparé la zone d’atterrissage. Donc je suis tombé, pieds à plat, sur un sol dur. C’était horrible», confie-t-il.

L’acteur a également subi deux opérations de l’épaule gauche. La première fois pendant les répétitions d’un film dans lequel il n’a finalement pas joué. L’autre pendant le tournage de «De l’ombre à la lumière». «La première fois, nous étions en pré-production d’un film dans lequel je n’ai finalement pas tourné. (…) Je devais faire cette chose où je soulève une fille pendant des exercices de gymnastique. Et j’écoute l’entraîneur en même temps, avec les mains en l’air où elle était censée mettre ses pieds. Mais je n’étais pas prêt, et elle est montée sur mes deux bras en même temps, puis elle a tiré, et cela a déchiré le muscle du labrum», dit-il.

«La deuxième fois, c’était pendant la préparation du film ‘De l’ombre à la lumière’, au milieu d’une scène de combat de boxe, où cet ancien champion olympique de boxe d’origine canadienne a touché mon coude, ce qui a entraîné une torsion de mon épaule, et n’a fait qu’aggraver un problème préexistant», ajoute-t-il.