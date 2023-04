Saw Experience : on a testé l'escape game officiel de la saga horrifique à Londres

Depuis quelques temps, Londres accueille l’escape game officiel de la franchise de films horrifiques Saw. Grâce à une atmosphère tendue de bout en bout, cette véritable expérience de près d’une heure et demie est un bonheur pour tous les fans de la franchise, et ceux qui veulent repousser leurs limites.

«Bonjour, je veux faire un jeu». Ce laïus d’introduction qu’assène Jigsaw, le célèbre tueur en série de la saga de films d’horreur «Saw», devient plus terrifiant encore dans la «Saw Escape Experience», l’escape game sous licence officielle installé à Londres depuis octobre 2022. Nous avons testé ce jeu grandeur nature qui vous met dans la peau d’une des victimes du tueur au puzzle, pendant 1H20. Une fois les épreuves franchies, le constat est des plus simples : les concepteurs ont trouvé la bonne formule pour une plongée totale dans cet univers sanguinolent.

Depuis plusieurs années, les grandes villes voient fleurir un nouveau concept : l’immersion dans les décors d’œuvres très connues. Celle-ci peut se faire de plusieurs façons, d'abord sous la forme d’une balade au sein des décors, comme la «Friends Experience», ou alors ce qu'on appelle du cinéma intéractif, où vous vivez une scène comme un figurant («Terminator 2 : No Fate» l'an dernier à Montreuil), et enfin comme un véritable escape game, où les participants doivent résoudre des énigmes pour progresser.

Et pour cette dernière déclinaison, quelle meilleure franchise que «Saw» pour créer un jeu grandeur nature ? Cette série de films, qui sera composée à Halloween de dix longs-métrages, met en scène un tueur en série, John Kramer, surnommé «Jigsaw» (ou «Tueur au puzzle» en français), qui place ses victimes dans des pièges mortelles. Pour s’en sortir, elles doivent subir des violences physiques et psychologiques imposées par le bourreau.

La société britannique The Path Entertainment Group, spécialisée dans la conception de spectacles issus de licences célèbres (à leur actif : la «Paddington Experience» ou encore «Bob l’Éponge, la comédie musicale»), a ainsi imaginé un escape game utilisant les scènes les plus iconiques de la franchise. «Nous avons commencé à discuter avec Lionsgate (le studio en charge de la saga de films, NDLR) en 2018 et nous leur avons proposé des histoires et designs originaux. Une fois ceux-ci validés, ce qui nous a pris le plus de temps a été de trouver le lieu idéal», raconte Tom Beynon, en charge des créations pour l’entreprise.

Immersion totale

L’équipe a trouvé la localisation parfaite à la fin de l’année 2021, sur America Square, située à quelques minutes de la Tower of London. La construction des décors a commencé au mois de mai 2022 pour une durée de cinq mois, avant une première ouverture en octobre. Quelques ajustements ont été entrepris pour bonifier l’expérience, qui a rouvert ses portes le mois dernier. «Notre objectif était de repousser les frontières de l’escape game et de le mêler finement avec le genre du cinéma immersif. L’important est que les participants aient l’impression d’avoir créé leur propre histoire et de se sentir pleinement immergé dans celle-ci», souligne Tom Beynon.

De fait, The Path Entertainment Group a mis beaucoup de moyens pour retranscrire au maximum l’univers de «Saw». Que ce soit des pièges directement repris des films comme la salle de bain du premier opus, les bandes-vidéo expliquant les pièges avec la voix de Tobin Bell, l’acteur historique de la franchise, ou encore une véritable poupée Billy visible, tout est fait pour ressentir la plus grande angoisse possible.

Autant vous l’annoncer dès le départ, le jeu n’est pas réservé à tous les publics. Il est d’ailleurs interdit aux personnes de moins de 16 ans et tout mineur doit être accompagné pour y participer. Une classification logique tant l’expérience se révèle visuellement éprouvante : flaques de sang, scènes de torture devant vos yeux, effets stroboscopiques, la panoplie est assez impressionnante. D’autant que les artistes ont eu la bonne idée de vous faire interagir avec des acteurs pendant les premières épreuves. Conseil de bon aloi : ne vous attachez pas trop à eux.

Bain de sang

Après une introduction spectaculaire que nous ne pouvons dévoiler sans trop divulgâcher, vous serez aux prises avec le tueur au Puzzle qui vous indiquera la marche à suivre pièce après pièce. La raison de votre présence : ne pas avoir aidé des personnes dans le besoin. Il sera désormais temps d’expier dans un immeuble délabré, l’objectif étant de sauver un homme d’une mort certaine en résolvant plusieurs énigmes dans les différentes salles, plus morbides les unes que les autres.

Comme l'indique Jigsaw, vous devrez vous demander si vous «avez ce qu’il faut pour survivre». Et à cette question, le conseil le plus probant provient peut-être du cinquième film, pour les plus connaisseurs de la franchise. Dans cet opus, cinq personnes affrontent les terribles pièges, et le tueur leur donne une clé essentielle. «Pour faire face à cette situation, votre instinct vous dictera ce que vous devrez faire, mais je vous implore de faire le contraire».

Ce qu’il faut comprendre, c’est que vous devrez absolument jouer en équipe et surmonter votre peur autant que faire se peut. Car si les énigmes n’ont rien de réellement complexes, l’atmosphère particulièrement viscérale vous bridera dans toutes vos décisions. Le taux de réussite du «Saw Experience» est ridiculement faible, entre 20% et 25%. Toutefois, l’échec dans une salle n’est pas synonyme de défaite immédiate, mais il vous handicapera pour le piège final.

Si d’aventures vous vous sentez à l’aise, vous aurez le temps d’apprécier les décors bluffant de réalisme qui parsèment le jeu. Que ce soit l’aspect abandonné du bâtiment, les effets de lumière, les textes et symboles, les fanatiques des films auront du grain à moudre pour profiter au maximum de l’expérience. À noter qu’il existe deux versions du parcours, «Spiral» (comme le neuvième et dernier volet sorti en 2021), qui nécessite de ramper au sol et «Jigsaw», accessible aux personnes à mobilité réduite. De même, l’expérience, qui coûte 39£ (environ 44€), est fortement déconseillée aux personnes cardiaques, claustrophobes, aux femmes enceintes et forcément, aux hématophobes.

Il conviendra enfin de maîtriser la langue de Shakespeare, car toutes les vidéos, enregistrements et indices sont logiquement en anglais. Si l’installation n’est d’ailleurs pas encore prévue pour s’installer en France, elle durera dans la capitale britannique au moins jusqu’à septembre et très probablement au-delà pour la sortie de «Saw X», prévue le 25 octobre prochain. Une fois piégé, n’oubliez jamais : «Vivre ou mourir, c'est à vous de choisir».