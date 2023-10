Aquaman et le Royaume perdu : révélations choc sur un tournage chaotique

Selon une enquête publiée sur le site Variety, le tournage du film «Aquaman et le Royaume perdu» aurait été particulièrement chaotique. Notamment en raison du comportement de Jason Momoa envers Amber Heard. Des accusations réfutées par un porte-parole de DC.

Chaos dans les profondeurs. Le site américain Variety vient de dévoiler des informations sur les coulisses chaotiques du film «Aquaman et le Royaume perdu» à travers une enquête réalisée à partir de documents du procès entre Johnny Depp et Amber Heard après que des fans de l’ex-star de la saga «Pirates des Caraïbes» aient payé les frais nécessaire à l’obtention des notes rédigées par la thérapeute de la comédienne, le Dr Dawn Hughes, pour le tribunal.

Selon les confidences d’Amber Heard citées dans ces notes, Jason Momoa serait arrivé complètement ivre et en retard sur le tournage du second volet d’Aquaman. Elle estime également que l’acteur adoptait intentionnellement le même style vestimentaire que Johnny Depp - ce qu'elle a perçu comme une volonté de sa part d'afficher son soutien à Johnny Depp lors du procès - et mentionnant la présence de bagues à ses doigts. «Jason a dit qu'il voulait que je sois virée... Un Jason ivre – en retard sur le plateau. Il s'était habillé comme Johnny (Depp). Il avait aussi mis toutes les bagues», révèle Variety.

Selon un porte-parole de DC, ces accusations sont fausses, et Jason Momoa n’aurait jamais tenté de provoquer Amber Heard de quelque manière que ce soit. «Jason Momoa s'est comporté de manière professionnelle à tout moment sur le tournage d'Aquaman et le Royaume Perdu», a-t-il réagit. «Jason travaille d'arrache-pied, aime prendre une bière de temps en temps comme tout le monde, mais ne se présente jamais ivre sur le plateau.... Et il ne s'habille pas comme Johnny Depp. Il s’est toujours habillé avec ce style bohémien», précise une autre personne ayant participé au tournage.

Elon Musk à la charge

Amber Heard se serait également plaint de l’attitude du réalisateur, James Wan, à son égard lors de ses rencontres avec sa thérapeute. «Il a élevé la voix contre moi – ‘Je ne peux même pas poster des messages à propos d’Aquaman’ – laissant entendre que c’était de ma faute. Je lui ai dit que j’étais désolé», révèle Variety. Là encore, ces propos ont été démentis par le porte-parole de DC. «James est connu pour traiter les membres du casting et de l’équipe de tournage avec le plus grand respect, et pour cultiver un environnement positif et collaboratif sur le tournage – et Aquaman ne fait pas exception», peut-on lire.

L’article de Variety rappelle qu’Amber Heard avait été à deux doigt d’être écartée du casting après la sortie du premier volet en 2018. Une décision prise de manière concertée par James Wan et le studio en raison de son manque d’alchimie avec Jason Momoa à l’écran. Une lettre avait été envoyée à son avocat, Karl Austen, précisant que cela n’était en aucun cas lié à son procès l’opposant à Johnny Depp (qui a déposé plainte contre elle pour diffamation en 2019).

Finalement, le studio n’est jamais allé au bout de sa procédure pour écarter Amber Heard après l’intervention personnelle d’Elon Musk. L’ancien compagnon de la comédienne a confié à une de ses équipes légales la mission d’envoyer «une lettre incendiaire à Warner Bros. menaçant de détruire le studio» si elle n’était pas réintégrée au casting d’«Aquaman et le Royaume perdu», rapporte une source ayant suivi la bataille qui se jouait en coulisses.

La sortie d’«Aquaman et le Royaume perdu» est programmée pour le 20 décembre prochain en France. Il s’agit du dernier film de l’ancien régime en place chez DC, où les rênes de la société – rebaptisée DC Studios – ont été confiées à James Gunn et Peter Safran fin octobre 2022. Ces derniers ont promis de faire table rase du passé, et d’entamer une nouvelle ère appelée DCU (DC Universe) avec un premier chapitre baptisé «Gods and Monsters» (Dieux et Monstres).