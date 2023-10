«Je la vénère» : la fille de Madonna lui rend un vibrant hommage dans un nouveau clip

Alors que Lourdes Léon a dévoilé hier son nouveau titre et clip «Spelling», elle a rendu un touchant hommage à sa mère Madonna.

Lourdes Léon marche dans les pas de sa mère et lui témoigne toute son admiration. Passée à la chanson en août 2022 avec un premier single «Lock & Key», Lourdes Léon a dévoilé hier son nouveau titre et clip, «Spelling».

Une chanson et des images qui rendent hommage à sa mère Madonna. «Cette pièce est très spéciale. C’est un hommage à l’œuvre d’art intemporelle de ma mère 'Frozen'», a ainsi noté sur Instagram la fille aînée de la reine de la pop qui, comme Madonna dans le clip «Frozen», sorti en 1998, apparaît en robe noire dans une ambiance mystique. «Cette pièce est revenue d’innombrables fois dans ma vie, nous reliant toutes les deux», a ajouté la jeune femme.

«Je ne serais rien» sans elle

Mais Lourdes Léon va plus loin et a tenu à célébrer celle qui l'a mise au monde. «Je ne serais rien sans la femme qui m’a mise au monde. Je la vénère et j'espère que cela se verra», a poursuivi la jeune fille de 26 ans, fruit de l'union entre la star américaine et son coach sportif - également acteur - Carlos Léon.

Egalement mannequin et égérie Swarowski en 2021, la fille de Madonna a choisi de se produire en tant que chanteuse sous le nom de scène Lolahol.