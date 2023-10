Jeux Olympiques 2024 : ces 4 expositions à voir à Paris en attendant le coup d'envoi

Alors que la capitale va accueillir les Jeux Olympiques et paralympiques en 2024, le sport s’invite dans les musées. Hommage aux héros, Origines du sportswear, Cultures urbaines, Exploits de Zidane… Voici 4 expositions parisiennes à voir en attendant le coup d’envoi des JO.

«Mode et sport, d’un podium à l’autre», AU MUSÉE DES ARTS DÉCORATIFS

A quoi ressemblait un costume de bain pour femme vers 1900 ? Comment la bicyclette est-elle devenue un outil d’émancipation ? Quelles sont les origines du sportswear ? Le Musée des Arts décoratifs de Paris répond à toutes ces questions au fil de son exposition «Mode et sport, d’un podium à l’autre». Du tennis, en passant par la natation, le ski, le patinage, la gym, le football et le rugby, elle met en lumière l’évolution du vêtement sportif et son influence sur la mode, de l’Antiquité à nos jours, à travers plus de 450 pièces.

L'exposition rassemble des photographies, des peintures, des affiches, dont celle des Jeux Olympiques de Paris, en 1924, ainsi que des accessoires et des vêtements. Parmi eux, une selle d'amazone Hermès en peau de porc, des lunettes d’automobiliste du début du XXe siècle, ou encore un ensemble de tennis (corsage et jupe) datant des années 1910. Sont également présentées les créations de Gabrielle Chanel, Jeanne Lanvin, et Jean Patou, qui, en 1919, a notamment imaginé pour la championne de tennis Suzanne Lenglen une robe plissée, et particulièrement courte pour l’époque.

«Mode et sport, d’un podium à l’autre», Musée des Arts décoratifs de Paris, Paris 1er, jusqu'au 7 avril 2024.

«Victoire ! La fabrique des héros», au Musée de l’Armée

De son côté, le musée de l’Armée s’intéresse aux différentes manières dont les Hommes ont vécu et célébré la victoire à travers le monde et au fil des époques, depuis les triomphes antiques aux défilés sur les Champs-Élysées. Et ce, dans tous les domaines : sportifs, militaires, mais aussi artistiques et politiques. Baptisée «Victoire ! La fabrique des héros», cette exposition s’attache à montrer comment la réussite est représentée et matérialisée (armes, trophées, butins, récompenses, cérémonies…).

Le public pourra notamment admirer «L'Arbre de Fanti», le trophée du tournoi de Paris-Bercy, un César, une Victoire de la musique classique, le vrai podium des Jeux Olympiques d’hiver de Grenoble, en 1968, et même le trophée de la Coupe du monde de football 1998. Sans oublier les vaincus, comme Léonidas, roi de Sparte, Vercingétorix, le chevalier Bayard, Raymond Poulidor, et les Verts de Saint-Etienne, qui ont été célébrés après avoir perdu en finale de la Coupe d’Europe 1976.

«Victoire ! La fabrique des héros», au Musée de l’Armée, Paris 7e, jusqu’au 28 janvier 2024.

«Zidane», à La Philharmonie de Paris

Située au coeur du Parc de la Villette, la Philharmonie de Paris a décidé de mettre à l'honneur l'un des plus grands joueurs de l'histoire du football : Zinédine Zidane. Baptisée «Zidane, un portrait du XXIe siècle», cette expérience immersive a été imaginée par Douglas Gordon et Philippe Parreno et invite les visiteurs à (re)vivre, plongés dans l'obscurité, le match de foot opposant le Real Madrid et Villarreal CF, au stade Santiago Bernabéu de Madrid, en 2005. Cette rencontre avait été filmée en temps réel à l’aide de 17 caméras synchronisées, braquées sur le seul corps de Zidane.

Dès l'entrée dans la salle d'exposition, on est propulsé sur le terrain grâce à plusieurs écrans géants suspendus. Cette création donne à voir et à entendre les moindres détails, ceux qui ne sont pas forcément perceptibles lors d'une captation télévisuelle, comme le souffle de Zidane, l'extrême précision de sa frappe, mais aussi les sons du choc des corps. Sans oublier la clameur des supporters, qui provoque à chaque fois quelques frissons. Poétique, esthétique et portée par un dispositif sonore saisissant, cette œuvre offre au public, le temps d'une visite déambulatoire, la sensation de se déplacer au côté du joueur.

«Zidane, un portrait du XXIe siècle», La Philharmonie de Paris, Paris 19e, jusqu'au 7 janvier 2024.

«Spot 24», à côté de la tour eiffel

A l’occasion des JO 2024, «Spot24» a pris ses quartiers à côté de la tour Eiffel. Ce nouvel espace hybride de 1000 m2 comprend à la fois un point d'information, une boutique, un café, mais aussi un lieu d'exposition dédié aux sports urbains (skate-board, BMX freestyle, basket 3x3, breaking...). Dès le 24 octobre, les visiteurs pourront en effet prendre part à un parcours immersif jalonné d'oeuvres issues de la collection du Musée olympique de Lausanne et de créations originales d’artistes français et internationaux.

On verra par exemple des vidéos en stop-motion de Victor Haegelin, alias Patagraph, qui a notamment réalisé le clip de la chanson «La Quête», du chanteur Orelsan, des planches de surf d’artistes polynésiens, ainsi que des fresques signées Pichi Avo, deux artistes espagnols qui mêlent graffiti et mythologie gréco-romaine. Le «finger skate», ou l'art de faire du skateboard avec ses doigts sur des planches miniatures en bois, sera aussi à l'honneur. L'idée est «d'apporter un nouveau regard sur des pratiques sportives et communautés nées dans la rue, aujourd’hui inscrites dans l’imaginaire populaire», a affirmé François Gautret, le commissaire de l’exposition.

«L’exposition olympique - Sport et Cultures urbaines», 101 quai Jacques Chirac, Paris 15e, à partir du 24 octobre et jusqu'au 12 décembre 2024.