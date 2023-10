Liam Gallagher : le chanteur d'Oasis annonce une tournée pour les 30 ans du mythique album «Definitely Maybe»

Liam Gallagher a annoncé qu'il allait partir en tournée pour célébrer le trentième anniversaire du premier album d'Oasis, «Definitely Maybe».

Les fans de rock britannique vont être aux anges. Liam Gallagher va célébrer les 30 ans de «Definitely Maybe», disque culte qu'il avait sorti avec le groupe Oasis, avec une tournée au Royaume-Uni et en Irlande.

«Je saute dans la maison pour annoncer la tournée Definitely Maybe», a déclaré le musicien et chanteur de 51 ans. «L’album le plus important des années 1990 sans exception, a-t-il ajouté. Je ne serais nulle part sans lui et vous non plus, alors festoyons ensemble.»

Evidemment, la tracklist des concerts fera la part belle aux tubes extraits de cet album phare de la Britpop tels que «Rock 'n' Roll Star», «Cigarettes and Alchohol» et «Supersonic».

La tournée commencera à Sheffield le 2 juin 2024 et se terminera le 27 juin par un spectacle au Co-Op Live de Manchester. Prévue pour ouvrir ses portes en mai 2024, la salle d'une capacité de 23.500 places devrait être la plus grande salle du pays.

Pas de frère dans les parages

Liam Gallagher sera probablement rejoint par Paul 'Bonehead' Arthurs, membre co-fondateur d'Oasis qui a repris la tournée avec lui plus tôt cette année après un combat contre le cancer des amygdales. En septembre 2022, il avait déclaré qu’il avait reçu le feu vert des médecins et qu’il était en convalescence.

Il est en revanche beaucoup moins probable que Noel, le frère de Liam, ne les rejoigne… Après une énième prise de bec en 2009, cela fait maintenant quatorze ans que les fans rêvent de les voir de nouveau ensemble sur scène, mais les deux frères ennemis ne cessent de se déchirer depuis par médias interposés.

L'animosité persiste, même si Liam a parfois lancé les appels à des retrouvailles. Noel a toujours été catégorique : aucune réconciliation envisagée.

Sorti en 1994, «Definitely Maybe» a été numéro 1 des ventes dès sa sortie, devenant alors le premier album le plus vendu de l'histoire de la musique britannique. Il a ensuite été certifié huit fois disque de platine.

Oasis avait de nouveau connu le succès avec l’album sorti l’année suivante, «(What's the Story) Morning Glory», qui comprenait entre autres les tubes «Wonderwall» et «Don't look back in Anger».

Les billets pour la tournée anniversaire «Definitely Maybe» seront mis en vente à 10h le 20 octobre.