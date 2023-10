Taylor Swift : le très attendu album «1989 (Taylor's Version)» est disponible depuis quelques heures et est déjà un énorme succès

La version réenregistrée de l'album «1989» de la superstar de la pop Taylor Swift est sortie à minuit pile ce vendredi, neuf ans jour pour jour après la sortie de l'original et ses tubes imparables tels que l'énorme «Shake it Off». Déjà un énome succès, il marque une nouvelle victoire pour la chanteuse qui se bat pour récupérer les droits sur sa musique.

Toujours en tête du box-office nord-américain avec le film-concert «The Eras Tour», Taylor Swift a sorti ce vendredi le réenregistrement de son album «1989», paru pour la première fois en 2014. La superstar de la pop a annoncé cette «surprise» sur Instagram.

«Surprise ! '1989 (Taylor’s Version)' est en route vers vous ! L’album '1989' a changé ma vie d’innombrables façons (...) Pour être tout à fait honnête, c’est mon réenregistrement PRÉFÉRÉ parce que les 5 morceaux de 'From The Vault' sont tellement fous. Je ne peux pas croire qu’ils aient un jour été laissés de côté. Mais pas pour longtemps !»

Quelques heures seulement après sa mise en ligne, ce nouvel opus est déjà numéro 1 sur ITunes aux Etats-Unis.

La version originelle de «1989» avait remporté un total de dix nominations aux Grammy Awards et Taylor Swift avait remporté trois trophées pour l'album de l'année, meilleur album vocal pop et meilleur clip pour «Bad Blood».

«Je voudrais dire à toutes les jeunes femmes, il y aura toujours quelqu'un pour minimiser votre succès ou s'approprier votre réussite», avait lancé la chanteuse en recevant son prix. «Mais si vous restez concentrées sur votre travail et que vous ne laissez pas ces personnes vous dérouter, un jour vous parviendrez là où vous voulez être, vous regarderez autour de vous et vous verrez que ce qui vous y a conduite, c'est vous-même et les personnes qui vous aiment».

La nouvelle version de son cinquième album studio (sortie via Republic Records) comprend des éditions nouvellement enregistrées des 13 chansons originales, dont les tubes imparables «Blank Space» et «Shake it off», plus trois titres bonus («Wonderland», «New Romantics» et «You Are In Love») et cinq extraits de «Vault» : «Slut!», «Say Don’t Go», «Now That We Don’t Talk», «Suburban Legends» et «Is It Over Now ?».



Taylor Swift a expliqué à quel point revisiter cet album signifie pour elle : «Je suis née en 1989, réinventée une première fois en 2014, et une partie de moi a été récupérée en 2023 avec la réédition de cet album que j'aime tant. Jamais dans mes rêves les plus fous je n'aurais imaginé la magie que tu répandrais si longtemps sur ma vie », a-t-elle écrit

«Ce moment est le reflet des bois que nous avons traversés et de tout cet amour entre nous qui brille encore dans l'obscurité la plus sombre. Je vous présente, avec gratitude et émerveillement sauvage, ma version de 1989. Elle vous attendait. Taylor».

«1989 (Taylor's Version)» marque le quatrième réenregistrement de l’autrice, compositrice et interprète, plusieurs mois après avoir la sortie de «Speak Now (Taylor's Version)» et après les rééditions 2021 de «Fearless» et «Red».

Taylor Swift a enregistré une nouvelle version de ces albums car elle ne détenait plus les droits sur les disques originels. En 2019, l'artiste avait fait savoir qu’elle se battrait pour récupérer la propriété des enregistrements de ses six premiers albums, après le rachat de son ancienne maison de disques, Big Machine, par le magnat de l'industrie musicale Scooter Braun. En novembre 2020 ce dernier et sa société Ithaca Holdings avait revendu les droits des six premiers albums de Taylor Swift à la société d'investissement Shamrock Holdings pour une somme estimée par plusieurs médias américains à plus de 300 millions de dollars.

«1989 (Taylor's Version)» arrive alors que le film-concert de l'Eras Tour de l'artiste est encore en salles. Dès sa sortie il a battu des records au box-office et est même devenu le film de concert le plus rentable de tous les temps.

Plus tôt cette semaine, Taylor Swift a également célébré son 10e succès n°1 au Billboard Hot 100, avec sa chanson «Cruel Summer» extraite de «Lover» sorti en 2019 et qui culmine au sommet du classement.