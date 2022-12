Friends : Matthew Perry explique enfin pourquoi il n'a jamais regardé la série, et se dit prêt à s’y mettre

Depuis la publication en novembre dernier de ses mémoires, intitulées «Friends, Lovers and the Big Terrible Thing», l’acteur Matthew Perry est régulièrement revenu sur son combat contre ses addictions. Il a récemment révélé ne pas pouvoir regarder «Friends», car il y voit les stigmates physiques de ses dépendances.

Impossible de se regarder. Dans une interview confession accordée au média canadien CBC et tournée en public, l’acteur, qui est revenu sur ses anciennes addictions, a fait une révélation. L’inoubliable Chandler Bing, n’a jamais pu regarder «Friends», la série qui l’a rendu célèbre. Et pour cause, il n’y voit que l’homme dépendant qu’il a été, a-t-il confié.

«Je n’ai pas regardé la série et ne l’ai jamais fait», a ainsi partagé l’acteur, aujourd’hui âgé de 53 ans, avant de poursuivre : «parce que (…) je pourrais dire «alcool, opiacés, alcool, cocaïne». «Je pourrais dire saison après saison à quoi je ressemblais. Je ne pense pas que quelqu'un d'autre puisse le faire, mais je le pourrais certainement. C'est pourquoi je ne veux pas le regarder, parce que c’est ça que je vois».

L'acteur prêt à sauter le pas

Après des années à éviter son image dans la série culte, l’acteur, aujourd’hui soigné de ses addictions après avoir frôlé la mort il y a 4 ans, envisage toutefois de changer d’avis. «Mais je pense que je vais commencer à la regarder», a-t-il poursuivi, évoquant l'impact de la série auprès du public.

«Ça a été une chose incroyable de la voir toucher le cœur de différentes générations et c'est devenue cette chose importante et significative», commente-t-il au fil de ses confessions avant de lancer, non sans humour, «Je veux regarder "Friends" moi aussi.»