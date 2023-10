Stéphane Caillard : qui est la comédienne qui incarne Florence Arthaud dans le biopic «Flo» ?

Dans le biopic «Flo», en salles le 1er novembre, Stéphane Caillard prête ses traits à la navigatrice Florence Arthaud, disparue tragiquement en 2015. Qui est cette comédienne qui tient là son premier grand rôle au cinéma ?

Pour incarner à l’écran Florence Arthaud dans son film «Flo», qui sortira sur les écrans le 1er novembre prochain, la réalisatrice Géraldine Danon aurait pu choisir un grand nom du cinéma. Mais elle a préféré la comédienne Stéphane Caillard, moins connue du grand public, dont la ressemblance avec la navigatrice et gagnante de la Route de la Rhum en 1990, est saisissante.

«J’ai choisi Stéphane en faisant des essais, après avoir casté plusieurs comédiennes. J’avais rendez-vous avec elle dans un café et dès que je l’ai vue entrer j’ai su qu’il se passait quelque chose... (Elle) a eu cette capacité formidable de pouvoir incarner Florence de ses 17 ans à la fin de sa vie et on y croit ! Nous avons très peu utilisé de prothèses ou de maquillage, préférant faire évoluer sa posture, sa démarche ou sa voix selon l’âge du personnage. Stéphane est une actrice rare, un véritable Stradivarius», explique la cinéaste dans les notes de production.

Aperçue dans la série «Marseille» avec Gérard Depardieu

Née le 1er octobre 1988 à Marseille, Stéphane Caillard a commencé sa carrière d’actrice très jeune avec des petits rôles dans des téléfilms comme «La maison d’Alexina». En parallèle de cours de théâtre suivis notamment en Belgique, la jeune femme a obtenu en 2006 un premier rôle au cinéma dans «C’est beau une ville la nuit», de et avec Richard Bohringer.

Cinq ans plus tard, Stéphane Caillard est engagée pour le tournage des «Lyonnais» d’Olivier Marchal, puis est choisie pour jouer deux pièces de Molière l’année suivante : «Le misanthrope» et «Le médecin malgré lui».

Les téléspectateurs l’ont surtout découverte dans la série «Marseille» diffusée sur Netflix, dans laquelle elle interprète Julia Taro, journaliste à La Provence et fille du maire (UMP) de la cité phocéenne, Robert Taro, joué par Gérard Depardieu.