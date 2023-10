Paris Photo : la grande foire internationale de la photographie revient du 9 au 12 novembre

Première foire internationale dédiée au médium photographique, Paris Photo revient à Paris du 9 au 12 novembre, au Grand Palais Éphémère.

Le meilleur du 8e art. Pour le plus grand bonheur des amoureux de la photographie, la prestigieuse foire internationale Paris Photo est de retour dans la capitale pour une 26e édition.

Cette année, pas moins de 191 galeries et éditeurs venus d’une trentaine de pays seront réunis sous la voûte du Grand Palais Éphémère (Paris 7e). Ce rendez-vous incontournable est l’occasion de découvrir le travail des artistes les plus représentatifs de la photographie contemporaine, comme Victor Burgin, Zanele Muholi, Carrie Mae Weems, Senta Simond, ou encore Ming Smith.

©Copyright Ming Smith

Une fois sur place, le public pourra notamment déambuler au sein du secteur principal, où seront présentés 6 duo shows et 20 solo shows, dont celui de Samuel Fosso, lauréat du Deutsche Börse Photography Foundation Prize. De son côté, la galerie parisienne RX proposera au public un voyage visuel à travers le temps et l'histoire avec Bâmiyân, un panorama de 17 mètres de long de l'artiste Pascal Convert.

©Théo Pitout

Pour cette édition 2023, le secteur Curiosa, qui met en lumière le dynamisme de la jeune scène internationale, accueillera 16 galeries issues de 9 pays (Argentine, Australie, Allemagne, Belgique, Canada, France, Italie, Taïwan, Suisse). Les artistes Nhu Xuan Dua, Jonathan Rosić, Andrés Barón et Constance Nouvel ont notamment répondu présent.

©Nhu Xuan Dua

«Le secteur Curiosa propose au public de découvrir 16 projets d’artistes qui utilisent les multiples dimensions de l’image dans une diversité de pratiques. De la photographie documentaire à la performance, ce secteur donne une visibilité particulière à la scène française et montre des travaux inédits», a précisé Anna Planas, commissaire de Curiosa.

Sans oublier l’édition. Ce secteur témoigne de l'importance du livre de photographie dans l'histoire du médium et regroupera 35 maisons d’édition françaises et internationales. Au programme : des avant-premières de livres, des éditions rares, et des séances de dédicaces des plus grandes stars de la photographie.

Le parcours «Elles x Paris Photo»

A noter que pour cette nouvelle édition, Paris Photo inaugure un secteur inédit entièrement dédié à la photographie dans l’ère digitale. Ce dernier sera notamment représenté par l’artiste conceptuel irlandais Kevin Abosch et l’Italien Paolo Cirio, fervent défenseur de la vie privée sur Internet.

Soucieuse de valoriser la place des femmes dans la photographie et de rendre visible leur travail, la foire propose également le parcours «Elles x Paris Photo», initié en 2018 et mené à l'initiative du ministère de la Culture.

Comme l’explique la commissaire Fiona Roger, ce parcours met à l’honneur 36 photographes «qui s'inspirent de leurs expériences personnelles et de leurs identités complexes en tant que femmes, migrantes, personnes queers, mères, filles et amantes pour créer des oeuvres d’art originales qui reflètent leur vie et celle des autres.»

Paris Photo, Grand Palais Éphémère (Paris 7e), du 9 au 12 novembre.