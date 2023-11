«Barbenheimer» : un film inspiré du phénomène en cours de préparation

Un film inspiré du phénomène «Barbenheimer», contraction de «Barbie» et «Oppenheimer», devrait bientôt voir le jour.

Né cet été, le phénomène «Barbenheimer», contraction entre la comédie inspirée de la célèbre poupée Barbie et le long-métrage «Oppenheimer», signé Christopher Nolan, deux films diamétralement opposés tant sur le fond que sur la forme, a donné une idée au cinéaste américain Charles Band, connu pour ses films d’horreur à petit budget.

Comme le rapporte «Hollywood Reporter», le producteur et réalisateur travaille actuellement sur un film baptisé «Barbenheimer», dans lequel la poupée scientifique Dr. Bambi J, qui ne supporte plus de voir les poupées Barbie se faire maltraiter par les enfants, décide de créer une bombe nucléaire pour anéantir le monde réel.

«une merveilleuse opportunité pour de l'humour noir»

«C'est une opportunité de s'amuser avec l'étrange alliance de ces deux films, la combinaison de l'atmosphère de Barbie et la noirceur d'Oppenheimer. Mélangez les deux et vous obtenez une merveilleuse opportunité pour de l'humour noir», a affirmé Charles Band auprès du média américain, précisant que cette idée lui a été soufflée par le romancier Adam Felber.

«Il m'a appelé et il m'a dit : 'On devrait faire Barbenheimer, le film. Tout le monde autour du globe s'amuse avec cette notion. On devrait le faire pour de vrai'.» Toutefois, contrairement aux deux blockbusters, le film «Barbenheimer» bénéficiera d’un budget assez modeste, «moins d'un million de dollars».