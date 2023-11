Elon Musk : un biopic en préparation avec Darren Aronofsky à la réalisation

Un biopic sur Elon Musk est en cours de développement chez A24 avec Darren Aronofsky à bord pour le réaliser, fait savoir ce vendredi le magazine Variety .

Le milliardaire américain Elon Musk va faire l’objet d’un film biographique, annonce ce vendredi le magazine américain Variety. Le film devrait être l’adaptation de la biographie du fondateur de SpaceX publiée en septembre par Walter Isaacson.

Selon les informations du magazine, c’est la société de production A24 – à qui l’on doit notamment «Everything Everywhere All at Once» et la série «Euphoria» - qui a acquis les droits d’adaptation du livre.

Darren Aronofsky connu pour «Requiem for a dream», «Black Swan» ou encore le récent «The Whale» devrait prendre la casquette de réalisateur.

Elon Musk a commenté cette actualité en écrivant en réponse à un article posté sur X (anciennement Twitter) : «Je suis content que Darren le fasse. Il est l’un des meilleurs».

Glad Darren is doing it. He is one of the best.

