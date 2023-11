«La Reine des Neiges» : le PDG de Disney confirme le troisième volet et annonce un quatrième

Bob Iger a révélé que Disney travaillait sur un quatrième film «La Reine des Neiges», alors que le troisième volet, précédemment annoncé, n'est pas encore sorti.

Sa révélation a tout d’un sccop. Le PDG de Disney, Bob Iger, a ce jeudi laissé entendre aux fans de «La Reine des Neiges» («Frozen» dans son titre original) que ce n’est pas seulement une suite mais deux qui seraient actuellement en développement.

«’La Reine des Neiges 3’ est en préparation, et il pourrait y avoir un 'La Reine des Neiges 4' également en préparation», a ainsi déclaré le PDG de Disney au micro de l’émission «Good Morning America». «Mais je n'ai pas grand-chose à dire sur ces films pour le moment. [La réalisatrice] Jenn Lee, qui a créé les originaux «La Reine des neiges» et «La Reine des neiges 2», travaille dur avec son équipe d'animation Disney sur non pas une, mais en fait deux histoires», a-t-il ajouté.

Bob Iger a fait cette annonce depuis le parc à thème Disney de Hong Kong, où il s’est rendu pour l’ouverture de «World of Frozen». L'attraction permet aux visiteurs non seulement de rencontrer les personnages de la saga, Olaf, Anna et Elsa, mais également de dîner dans des restaurants et de se promener dans les rues qui évoquent le monde mystique d'Arendelle.

«Depuis des années, dans nos Parcs Disney, nous créons ces grands mondes immersifs. Essentiellement, ils sont l'incarnation physique de certaines des plus grandes histoires que nous avons racontées… Et bien sûr, ‘Frozen’ étant l'une de nos franchises les plus précieuses, je pense qu'elle est parfaite pour construire le lieu dans lequel 'Frozen' se déroule», a commenté Bob Iger. «C'est tout simplement un pays fantastique qui permet aux gens de s'immerger dans l'histoire de ‘La Reine des Neiges’ et d'interagir avec tous les grands personnages des films.»

De nouveaux personnages

Le premier volet des aventures des sœurs royales Anna et Elsa était sorti en 2013 et avait rapporté 1,2 milliard de dollars au box office mondial. Le deuxième, sorti en 2019, 1,4 milliard de dollars (1,3 milliard d'euros) au box-office mondial.

En attendant de découvrir les prochains films, Disney propose une série audio «Frozen : Forces of Nature», dont l’histoire se déroule après «Frozen 2» et avant «Frozen 3», et qui présente de nouveaux personnages, dont Queen Disa et Lord Wolfgang, aux côtés d'Elsa et Anna.