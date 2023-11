«Alien : Romulus» : la comédienne Cailee Spaeny situe chronologiquement le film dans la saga

Interrogée par le site américain Variety à propos d’«Alien : Romulus», la comédienne Cailee Spaeny a confirmé que l’histoire du film réalisé par Fede Alvarez se situait entre le premier et le deuxième volet de la saga initiée en 1979 par Ridley Scott.

Un indice temporel de première importance. C’est sur le tapis rouge de la cérémonie des Gotham Awards que la comédienne Cailee Spaeny a été questionnée sur la place d’«Alien : Romulus» dans la saga initiée en 1979 par Ridley Scott. Elle a ainsi confirmé la rumeur selon laquelle le long-métrage de Fede Alvarez situait son action entre le premier et le second volet.

«C’est supposé s’intercaler entre le premier et le second film. Ils ont fait venir la même équipe que celle du film réalisé par James Cameron. Les mêmes personnes qui ont créé les xénomorphes à l’époque sont venus et ont fabriqué les notres. Découvrir le design original auprès de ceux qui l’ont conçu pour ces films il y a près de quarante-cinq ans, et qui représente une part si importante de leur vie, a été une expérience incroyable», déclare-t-elle au site américain Variety.

Dans le film de Ridley Scott en 1979, «Alien, le huitième passager», Ellen Ripley, le personnage incarné par Sigourney Weaver, parvient à échapper au xénomorphe et à l’éjecter dans l’espace avant de se plonger dans un sommeil cryogénique pour rejoindre la civilisation humaine. Dans «Aliens, le retour», réalisé par James Cameron en 1986, Ellen Ripley participe à une opération militaire après l’attaque de xénomorphes dans une colonie spatiale. À l’heure actuelle, on ne sait pas si les événements d’«Alien : Romulus» auront un quelconque rapport avec les agissements d’Ellen Ripley dans ces deux films.