Blade : Mahershala Ali se montre optimiste à propos du film Marvel malgré le retard

Mahershala Ali a déclaré être confiant à propos des récentes avancées concernant le film «Blade», qui a été annoncé en 2019. Et qui n’a fait qu’accumuler les retards depuis. Sa date de sortie est aujourd’hui fixée au 5 novembre 2025.

Les choses avancent doucement, mais sûrement. Le développement de «Blade» n’est pas de tout repos chez Marvel Studios. Interrogé à propos de l’état d’avancement du projet, Mahershala Ali s’est montré optimiste sur la reprise de la production, dans un avenir plus ou moins proche. «Nous travaillons dessus. C’est tout ce que je peux vous dire. Je suis très encouragé par la direction prise par le projet. Je pense que nous allons y revenir très bientôt», a-t-il confié au site américain Entertainment Weekly.

«Je suis sincèrement encouragé par où nous en sommes actuellement, qui est concerné, et qui mène le projet en termes d’écriture et de réalisation, et tout cela», poursuit celui qui incarnera le personnage de Deacon Frost. Ce qui est bon signe après les multiples contre-temps accumulés par «Blade» depuis l’annonce du projet en 2019. La réalisation du film avait été confiée dans un premier temps à Bassam Tariq (Mogul Mowgli) et l’écriture du scénario à Stacy Osei-Kuffour (Watchmen), avant qu’une première date de sortie ne soit fixée au 3 novembre 2023 lors du Comic Con de San Diego en 2022.

Peu de temps après, Bassam Tariq quittait le projet, et était remplacé par Yann Demange (Lovecraft Country), la sortie étant repoussée au mois de septembre 2024. La préproduction a ensuite été interrompue en mai dernier en raison de la grève à Hollywood. La réorganisation de l’agenda des sorties par Marvel Studios a fixé la nouvelle date de sortie de «Blade» au 5 novembre 2025. C’est désormais Michael Green (Logan, Alien : Covenant) qui a la charge de l’écriture du scénario. Aaron Pierre, Delroy Lindo, ou encore Mia Goth complètent le casting.