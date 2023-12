Jennifer Lopez de retour au cinéma sous la direction de Bill Condon (Dreamgirls)

Jennifer Lopez devrait tenir l'un des rôles principaux du film intitulé «Le baiser de la femme araignée», adapté de la comédie musicale éponyme par le réalisateur Bill Condon (Dreamgirls, La Belle et la Bête).

Jennifer Lopez de retour devant la caméra. Selon Variety, la star de 54 ans devrait rejoindre le réalisateur Bill Condon (Dreamgirls, Twilight : Chapitre 4 et Chapitre 5, La Belle et la Bête) pour jouer dans une nouvelle adaptation du «Baiser de la femme araignée», d’après le roman de Manuel Puig et le livret de la comédie musicale de Terrence McNally.

«Le baiser de la femme araignée» a déjà fait l’objet de deux adaptations : un film sorti en 1985 avec William Hurt, qui a remporté l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle, et un musical à Broadway, récompensé du Tony Award de la meilleure comédie musicale en 1993.

Un début de tournage prévu au printemps

Sous la houlette du réalisateur Bill Condon, Jennifer Lopez s’apprêterait donc à endosser l'un des rôles-titres de ce long métrage.

A l'origine, ce récit met en scène deux hommes - Valentin, un journaliste révolutionnaire, et Molina, un homosexuel condamné pour une prétendue affaire de mœurs - tous deux incarcérés dans une prison argentine et partageant une même cellule. Pour s'échapper de leur terrible quotidien, Molina raconte à son compagnon de cellule ses rêves, inspirés de vieux films et mettant en scène une certaine vedette baptisée Aurora. Un rôle qui reviendrait donc à JLo.

Le casting n'est pour l'heure pas bouclé puisque l'équipe cherche toujours un acteur inconnu pour camper Molina, précise Variety. Le tournage devrait être lancé en avril dans l'état du New Jersey (Etats-Unis).