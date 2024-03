Jennifer Lopez : la chanteuse annule des concerts faute d’avoir pu vendre les places

Jennifer Lopez a dû annuler des dates de sa tournée, faute de spectateurs.

Pas assez vendeur. Son nouvel album, «This is Me… Now», le premier en dix ans, sorti en janvier dernier et accompagné d'une vaste campagne de promotion - et dans lequel elle chante à nouveau sur sa relation très médiatique avec son mari Ben Affleck - n'a pas rencontré le succès escompté. Résultat, Jennifer Lopez est confrontée à une désaffection de ses concerts. Loin d’être à guichets fermés, sa tournée vient même d'être amputée de certaines dates, faute d’avoir vendu assez de billets, rapporte la presse américaine.

Les concerts prévus du 20 au 31 août à Cleveland, Nashville, Raleigh, Atlanta, Tampa, La Nouvelle-Orléans et Houston ont en effet été répertoriées comme «annulés» sur le site de réservation. «Malheureusement, l’organisateur de l’événement a dû annuler votre événement», est-il simplement indiqué.

La tournée devrait désormais se terminer à New York le 17 août. A noter qu’elle compte encore une trentaine de shows, mais que la majorité d’entre eux sont encore loin de la jauge pleine.