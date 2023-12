«Casse-Noisette» : le célèbre spectacle du Royal Ballet retransmis en direct ce mardi au cinéma

Le célèbre ballet «Casse-Noisette» sera projeté mardi en direct de Londres dans plusieurs salles de cinéma du monde. Une formidable idée de sortie pour les petits et les grands.

Un conte de fées au cinéma ce mardi 12 décembre. Applaudi dans le monde entier, le spectacle «Casse-Noisette» de Peter Wright, créé pour le Royal Ballet en 1984, sera retransmis en direct de Londres dans les salles obscures pour une soirée qui s’annonce magique.

Sur une musique de Tchaïkovski, et dans les somptueux décors signés Julia Trevelyan Oman, la troupe britannique, emmenée par les danseurs principaux Anna Rose O'Sullivan et Marcelino Sambé, donnera vie à la magnifique histoire de Clara et de son casse-noisette qui se retrouvent propulsés, à la veille de Noël, au royaume des sucreries avec la fée Dragée, et doivent affronter le roi des souris.

Classique des fêtes, ce ballet sera projeté dans quelque 950 salles de cinéma à travers 22 pays. A Paris, les fans pourront assister à des séances organisées à l’Arlequin (6e), au Publicis (8e), à l’Escurial (13e) et au Majestic Passy (16e).