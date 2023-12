Main Square 2024 : Justice, Lenny Kravitz, Sam Smith... Les noms des premiers artistes programmés pour la 20e édition révélés

L’édition 2024 du Main Square se déroulera du 4 au 7 juillet à la Citadelle d’Arras. Pop, rock, électro, rap... Pour ses 20 ans d'existence, le festival proposera une grosse affiche très éclectique, avec notamment Justice, Lenny Kravitz et Sam Smith. Les billets seront mis en vente à partir de ce jeudi.

20 ans, ça se fête. Pour marquer le coup, les organisateurs du Main Square Festival 2024 ont d'abord décidé de s'offrir un petit clin d'oeil nostalgique avec Placebo. Il reviendra en effet au groupe, présent lors de la toute première édition du festival, d'assurer l'ouverture de la 20e, le 4 juillet prochain.

Parmi les autres têtes d’affiches de l'édition anniversaire du Main Square figureront les métalleux de Bring Me The Horizon, les stars de la pop Lenny Kravitz, Sam Smith et Louis Tomlinson échappé de One Direction, ou encore, pour la première fois au festival d’Arras, Ninho. Le rap sera d’ailleurs très bien représenté avec cette année Zola, Alonzo, Luther, Josman, ou encore Bianca Costa.

69 euros la journée

Les amateurs de musique électro seront eux aussi comblés avec le retour du duo français Justice pour enflammer le dancefloor, mais aussi les présences de Vladimir Cauchemar, Armin Van Buuren, The Blaze, Deluxe, Mosimann et Irène Drésel.

Du côté du rock, Nothing But Thieves, Avril Lavigne, ou encore Landmvrks griseront les festivaliers de leurs riffs sauvages. A noter que les nouvelles stars de la scène française ne sont pas oubliées, avec comme représentants de marque d'ores et déjà annoncés au rendez-vous, Zaho de Sagazan et Pierre de Maere.

Le Main Square Festival 2024 se tiendra du 4 au 7 juillet 2024 à la Citadelle d'Arras. Les places seront mises en vente à compter de ce 14 décembre à 10h. Il faudra compter 69 euros pour un billet 1 jour, 175 euros le pass 3 jours, ou encore 215 euros le pass 4 jours.