Marvel : Kang pourrait être remplacé par un autre super vilain après la mise à l'écart de Jonathan Majors

Une enquête consacrée à Marvel publiée par Variety en novembre dernier révèlait le problème majeur posé par le procès de Jonathan Majors – qui incarne Kang, le Conquérant – après les accusations de violence domestiques dont il vient d'être reconnu coupable.

Un casse-tête XXL. Dans une enquête consacrée aux studios Marvel et aux défis stratégiques auxquels ils doivent faire face à l’avenir après plusieurs désillusions au box-office, le site américain Variety présentait la question de l’avenir de Jonathan Majors au sein du MCU (Marvel Cinematic Universe) comme la plus pressante pour Marvel Studios. Et la société pilotée par Kevin Feige vient d'annoncer, ce lundi 18 décembre, sa décision de se séparer de l’interprète de Kang, le Conquérant après que le jury du tribunal de Manhattan l'a désigné coupable de harcèlement et d'agression sur son ex-compagne, Grace Jabbari.

Alors que le comédien, qui risque une peine d'un an de prison ferme, sera fixé sur son sort le 6 février prochain, cette décision de justice force aujourd'hui Marvel à réajuster ses plans pour les Phase 5 et 6 du MCU, dont le personnage incarné par Jonathan Majors, Kang, le Conquérant – et ses multiples variants – devait être le dénominateur commun. Selon les témoignages recueillis par Variety à l'époque, Marvel se sentait pris au piège de la situation, et se préparait déjà à devoir prendre des décisions compliquées une fois le jugement connu.

Recaster le personnage de Kang ?

«Marvel est vraiment mal avec toute cette histoire de Kang», révèlait un témoin qui avait pu voir le dernier épisode de la saison 2 de «Loki» avant sa diffusion sur Disney+. «Et ils n’ont pas eu l’opportunité de réécrire quoique ce soit avant récemment à cause de la grève des scénaristes. Mais je ne vois pas comment ils pourraient continuer avec lui (Majors)», lance-t-il. Selon une source travaillant au sein du studio, Marvel avait déjà envisagé de prendre ses distances avec le personnage de Kang en raison du succès mitigé de «Ant-Man et la Guêpe : Quantumania» lors de sa sortie en salles.

Une des options qui s’offre à Marvel Studios et Kevin Feige serait de trouver un nouvel acteur pour incarner le super vilain qui se trouve au cœur de l’intrigue des prochains films centrés sur les Avengers, à l’instar de Terrence Howard qui avait été remplacé par Don Cheadle dans «Iron Man 2». D’autres exécutifs auraient pensé à faire passer Kang au second plan, pour installer Dr. Doom (Fatalis) comme la menace majeure du MCU. Un nouveau film «Fantastic Four» est en développement, et Doom a un rôle central dans les comics «Secret Wars» (2015), qui doivent faire l’objet d’un film avec Don Cheadle en conclusion de la Phase 6. Mais cette modification semble toutefois difficile à engager, tant la présence de Kang est incontournable dans les productions à venir.

Marvel semble plus que jamais dans une impasse devant le dilemme que pose l'avenir de Kang dans le MCU, et doit faire face à de nombreuses difficultés financières, présentes et futures (notamment le film «The Marvels» qui a été une catastrophe). Il serait toutefois prématuré de croire que le studio ne parviendra pas à s’extraire de cette situation sous l’impulsion de son patron, Kevin Feige, qui reste considéré comme un des esprits les plus brillants de l’industrie.