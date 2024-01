Deadpool 3 : Ryan Reynolds dévoile une photo de lui en costume sur Instagram

Ryan Reynolds a terminé 2023 avec une sélection de clichés sur ses moments les plus mémorables de l’année, postée sur Instagram, dont une photo de lui dans le costume de Deadpool, dont le troisième volet est attendu le 24 juillet prochain.

Une conclusion réussie. Ryan Reynolds a terminé 2023 avec une rétrospective de ses meilleurs souvenirs à travers différents clichés postés sur son compte Instagram. Amour, famille, sport... L’acteur s’affiche auprès de celles et ceux qui auront marqué l’année écoulée. C’est toutefois la toute dernière photo, celle sur laquelle il apparait en costume, le visage découvert, sur le tournage de «Deadpool 3», qui retient le plus l'attention. «Merci 2023, partie 1. Sans ordre particulier. J’ai pu passer l’année à travailler et jouer avec des gens que j’aime», indique-t-il en légende.

C’est le 24 juillet prochain que les spectateurs français pourront découvrir le troisième volet du film réalisé par Shawn Levy, qui sera l’unique long métrage proposé par Marvel en 2024. Les fans retrouveront Hugh Jackman dans le rôle de Wolverine, pour ce qui s’annonce comme un duo particulièrement sanglant.

On notera également l’apparition de Jennifer Garner à l’écran dans le rôle d’Elektra, une super-héroïne qu’elle avait déjà incarné à deux reprises par le passé. Pour ceux que ça intéresse, Ryan Reynolds a également diffusé la deuxième partie de sa série de clichés de son année 2023.