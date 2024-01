Lewis Capaldi : atteint du syndrome de Gilles de la Tourette, le chanteur donne de ses nouvelles

Contraint il y a six mois d’arrêter sa tournée en raison de soucis physiques et psychologiques - dont des problèmes d’anxiété et le syndrome de Gilles de la Tourette - le chanteur Lewis Capaldi a donné de ses nouvelles le 31 décembre.

«Comme la plupart d'entre vous le savent, je prends actuellement du temps pour me concentrer sur ma santé et mon bien-être et ça se passe très bien !», a ce 31 décembre écrit l'auteur-compositeur-interprète écossais sur X (anciennement Twitter).

«J'ai travaillé avec des professionnels incroyables pour m'aider à mieux connaître et à mieux gérer les problèmes de Gilles de la Tourette et d'anxiété. Je suis vraiment heureux de dire que j'ai remarqué une nette amélioration dans les deux cas depuis», a-t-il poursuivi.

a wee update, happy new year x pic.twitter.com/w0MzXgtTtX — Lewis Capaldi (@LewisCapaldi) December 31, 2023

S’il va mieux, le chanteur de 27 ans, qui a également révélé qu'il sortait une version étendue de son deuxième album, «Broken by Desire to Be Heavenly Sent», ne souhaite cependant pas tout de suite reprendre le chemin de la scène.

«Pour l'instant, je vais continuer à prendre du temps pour prendre soin de moi, peut-être en écrivant de la nouvelle musique et en prenant un moment pour réfléchir à certaines des années les plus incroyables de ma vie», a-t-il écrit. «Je veux être absolument sûr d'être à 100% avant de revenir correctement pour plus de concerts et de faire ce que j'aime plus que tout !», a-t-il conclu.