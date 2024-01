Disney : après Mickey et Minnie, quels sont les prochains héros qui tomberont dans le domaine public ?

Ouvrant la voie à des projets pas vraiment dans l'esprit Disney, les premières versions de Mickey et Minnie sont tombées dans le domaine public ce 1er janvier 2024. Découvrez quels autres personnages de la célèbre compagnie le sont déjà, ou le seront bientôt.

Près d'un siècle après son arrivée sur les écrans, la célébrissime souris Mickey a fait ce lundi 1er janvier 2024 son entrée dans le domaine public. Les droits d'auteur du dessin animé «Le Bateau à vapeur de Willie», court-métrage en noir et blanc de 1928, qui a fait découvrir au grand public celui qui est devenu une véritable icône de la pop culture, expiraient en effet à cette date, après 95 années, en vertu de la loi américaine en matière de propriété intellectuelle. «Un moment profondément symbolique et hautement attendu», a souligné pour l’AFP Jennifer Jenkins, spécialiste du domaine public à l'université de Duke.

Quiconque pourra en effet désormais librement copier, partager ou adapter «Le Bateau à vapeur de Willie» et «Plane Crazy» - autre court-métrage animé de 1928 - tout comme utiliser les premières versions des personnages y apparaissant, dont Mickey et sa compagne Minnie.

Un film d'horreur déjà tourné

Disney a fait savoir qu’il garderait un rôle «de garde-fou» sur l’utilisation des personnages dont il a perdu l’exclusivité, soulignant bien que l’utilisation des versions ultérieures restait interdite, tout comme laisser à penser, d’une manière ou d’une autre, que les produits créés émanent de la marque. De quoi augurer de nombreuses et complexes batailles judiciaires... D’autant que, toujours en vertu du «Copyright Term Extension Act», qui a étendu à 95 ans les droits des œuvres créées entre 1928 et 1977 (Mickey était d'abord censé être protégé pour une durée de 56 ans, mais Disney était parvenu à faire passer la protection d’abord à 75 ans, puis à 95 ans), d’autres personnages que Mickey et Minnie sont tombés ou tomberont d’ici peu également dans le domaine public. C’est déjà le cas depuis l'année dernière de Winnie l'ourson, personnage de la littérature créé en 1926 par Alan Alexander Milne dont Disney avait récupéré les droits d’adaptation, et désormais de Tigrou, tombé dans le domaine public ce 1er janvier. L'heure devrait sonner pour Dingo en 2028, pour Donald Duck en 2030, pour Blanche-Neige en 2033, pour Riri, Fifi et Loulou en 2034, Daisy en 2036, pour Picsou en 2043 et pour Cendrillon en 2046.

Autant de personnages emblématiques qui pourront dès lors faire l'objet de reprises, adaptations et autres produits dérivés et pas toujours dans l'esprit bon enfant de Disney. Il n’aura d'ailleurs pas fallu attendre longtemps pour qu'une version horrifique - à l’instar de Winnie l’Ourson devenu un monstre brandissant un marteau dans «Winnie l’Ourson : du sang et du miel» - de Mickey ne fasse son apparition. Hollywood Reporter a ce 1er janvier déjà annoncé la sortie prochaine d'un film d'horreur tourné en secret intitulé «Mickey’s Mouse Trap», avec Mickey Mouse en… tueur en série.

«On veut juste s'amuser», a déclaré le réalisateur de Mickey’s Mouse Trap dans un communiqué. «C'est juste le Mickey de Steamboat Willie» (le premier court-métrage de Mickey, NDLR) qui tue des gens. C'est ridicule. On s'est amusé avec ce concept et je crois que ça se voit dans le film.» Alors bientôt un film d’horreur avec Tigrou, Dingo, ou Donald en tueur en série ?