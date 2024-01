Minecraft : Jack Black rejoint Jason Momoa au casting de l'adaptation cinématographique

Jack Black rejoint Jason Momoa au casting du film en live-action adapté du jeu vidéo «Minecraft» qui sortira en 2025.

L’acteur est apparemment devenu indispensable pour les histoires de jeux vidéo. Après avoir participé à «The Super Mario Bros. Movie», «Jumanji : The Next Level» et «Borderlands» (attendu en août dans les salles), Jack Black a rejoint Jason Momoa («Aquaman») dans la liste des acteurs attendus dans l’adaptation cinématographique du jeu vidéo culte «Minecraft» révélée ce mardi par la presse américaine.

Danielle Brooks («The Color Purple») et Emmy Myers (Mercredi) sont également annoncées au casting.

L'adaptation sur grand écran du jeu vidéo extrêmement populaire entrera bientôt en production en Nouvelle-Zélande. Pour l’heure, aucun détail sur les personnages, ni même sur le scénario, n’a filtré.

«Minecraft», lancé en 2011, est l'un des jeux vidéo les plus vendus de l'histoire et compte plus de 140 millions d'utilisateurs mensuels. Il permet aux joueurs d'utiliser des blocs colorés pour créer des mondes 3D.

Le réalisateur de «Napoléon Dynamite», Jared Hess, qui a déjà travaillé avec Jack Black sur la comédie «Nacho Libre» en 2006, est à la réalisation. Le film devrait sortir en salles en avril 2025.