Hollywood : 5 jeunes actrices et acteurs à suivre en 2024

Chaque année, il y a des acteurs et des actrices dont la carrière prend une ampleur considérable. Certains font leurs premiers pas devant la caméra, d'autres sont déjà des visages familiers en route vers les sommets. Voici 5 jeunes comédiens qui vont faire parler d’eux en 2024.

Ayo Edebiri

Il y a seulement quelques années, Edebiri était déchirée entre entreprendre une carrière dans l'éducation ou se lancer dans le showbiz. Son amour pour la comédie a pris le dessus. En 2019, elle est apparue dans la série de stand-up «Up Next» de Comedy Central, mais c'est sa performance époustouflante en tant que chef dans la série «The Bear» qui a reçu les éloges des fans et des critiques. Après des participations à «Spider-Man : Across the Spider-Verse», «Ninja Turtles : Teenage Years», ou encore la comédie queer «Bottoms», ses projets incluent entre autres la super-production Marvel «Thunderbolts», attendue pour décembre 2024.

Cailee Spaeny

Cette année, Cailee Spaeny a consolidé sa position de jeune talent parmi les plus prometteurs d'Hollywood, après avoir remporté le prix de la meilleure actrice au Festival international du film de Venise, pour son rôle principal dans «Priscilla» de Sofia Coppola. Elle poursuivra ensuite en jouant au côté de Kirsten Dunst dans «Civil War», réalisé par Alex Garland (qui l'avait déjà dirigée dans sa série «Devs»). Elle est aussi au casting de «Alien : Romulus», le nouvel opus de la saga culte.

Jacob Elordi

Il est l’Elvis du film de Coppola qui en fait baver à Priscilla Presley (Cailee Spaeny). Il était déjà avant cela l’une des stars de la série «Euphoria» au côté de Zendaya (et encore avant cela de la trilogie de comédies pour ados «The Kissing Booth», toutefois plus dispensable), Jacob Elordi est le beau gosse du moment à Hollywood (Timothée Chalamet mis à part bien sûr). Depuis fin décembre, on peut le voir dans «Saltburn» (Prime Video). On pourra aussi le voir dans «The Sweet East», film présenté à la Quinzaine des cinéastes dans le cadre du Festival de Cannes 2023, et dans lequel joue également Ayo Edebiri (en tête de notre liste de talents à suivre en 2024). Jacob Elordi n’a vraiment pas chômé ces derniers mois, puisqu’il est aussi au casting de «He Went That Way», dans lequel il joue un tueur en série, mais aussi «Oh Canada», une adaptation du roman éponyme de Russell Banks par Paul Shrader.

Sydney Chandler

Déjà apparue dans le film d'Olivia Wilde «Don't Worry Darling» et dans la mini-série «Pistol» en 2022 - dans laquelle elle a joué le rôle de Chrissie Hynde des Pretenders - Sydney Chandler, fille de l’acteur Kyle Chandler («Friday Night Lights»), 27 ans, sera la tête d’affiche de la très attendue série «Alien» créée par Noah Hawley («Fargo»).

Paul Mescal

L’acteur irlandais, qui a crevé l’écran dans la série «Normal People», est depuis devenue une véritable star à Hollywood, avec son rôle dans le magnifique «Aftersun» sorti en 2023, et qui lui a valu une nomination à l'Oscar du Meilleur acteur. En 2024, il sera notamment au côté d’Andrew Scott dans «Sans jamais nous connaître», et à l’affiche du très attendu blockbuster «Gladiator 2» de Ridley Scott avec Connie Nielsen, Pedro Pascal et Denzel Washington. Il jouera Lucius, le neveu de l'Empereur Commode (Joaquin Phoenix).