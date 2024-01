Angela Bassett et Mel Brooks récompensés d'un Oscar d'honneur

L’actrice Angela Bassett et le réalisateur Mel Brooks ont été récompensés mardi d’un Oscar d’honneur, prix qui vient saluer de brillantes carrières.

Nommée deux fois aux Oscars, Angela Bassett, 64 ans, a reçu mardi un Oscar d'honneur. Soulignant qu'elle n'était que la deuxième actrice noire à remporter ce prix, après Cicely Tyson, la star américaine a rendu hommage à d'autres pionnières noires d'Hollywood comme Hattie McDaniel, qui a gagné un Oscar pour «Autant en emporte le vent», en 1940.

Il faudra encore un demi-siècle avant que cette dernière ne soit suivie par l'actrice Whoopi Goldberg. «Mon souhait est que nous laissions cette industrie plus enrichie, avant-gardiste et inclusive que nous ne l'avons trouvée», a précisé Angela Bassett.

L’actrice est connue notamment pour son incarnation de Tina Turner dans «What's Love Got to Do With It», biopic sorti en 1993, ou de Queen Ramonda dans «Black Panther : Wakanda Forever», en 2022. Éclectique, la comédienne a également joué dans des films d'action comme «La Chute de la Maison Blanche» et «Mission Impossible : Fallout», dans la série d'épouvante «American Horror Story», et a même prêté sa voix à Michelle Obama dans «Les Simpsons».

«Je ne le vendrai pas», a promis le réalisateur Mel Brooks

Maître du cinéma comique hollywoodien en cultivant notamment le mauvais goût, Mel Brooks est l'un des rares à avoir remporté les plus grandes récompenses du divertissement américain.

Au cours de ces mêmes Governors Awards, organisés par l'Académie des arts et des sciences du cinéma, le réalisateur de 97 ans s’est également vu remettre un Oscar d’honneur, plus d'un demi-siècle après avoir remporté son unique Oscar pour le film «Les Producteurs», dans lequel il tournait Hitler en ridicule.

S’il a dénoncé le sectarisme racial dans d’autres films comme «Le shérif est en prison», le cinéaste a plaisanté en disant qu'il avait des remords sur le sort de son précédent Oscar pour le meilleur scénario original. «Il me manque trop. Je n'aurais jamais dû le vendre. Je ne vendrai pas celui-là, je le jure devant Dieu», a-t-il déclaré.