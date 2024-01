Royaume-Uni : le roi Charles III va être hospitalisé la semaine prochaine pour un problème de prostate

Le palais de Buckingham a annoncé ce mercredi 17 janvier que le roi Charles III allait être hospitalisé la semaine prochaine pour un problème de prostate.

Après Kate Middleton hier, Charles III va lui aussi être hospitalisé. Il doit se rendre à l'hôpital la semaine prochaine pour un problème de prostate, a annoncé le palais de Buckingham, assurant que son «état était bénin».

«Comme des milliers d'hommes chaque année, le roi est traité pour une hypertrophie de la prostate. L'état de sa majesté est bénin, et il sera hospitalisé la semaine prochaine pour une procédure corrective», a précisé le palais dans un communiqué.

Buckingham Palace: In common with thousands of men each year, the King has sought treatment for an enlarged prostate. His Majesty's condition is benign and he will attend hospital next week for a corrective procedure. pic.twitter.com/L5WjBpupQr

