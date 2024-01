Thunderbolts : Ayo Edebiri remplacée par Geraldine Viswanathan au casting

Après Steven Yeun, c’est au tour d’Ayo Edebiri de quitter le casting de «Thunderbolts», le film de Marvel similaire au «Suicide Squad» de DC Comics, dont la sortie est programmée pour le 25 juillet 2025. Elle sera remplacée par Geraldine Viswanathan.

Encore un départ. Révélation de la série «The Bear» sur Disney+, Ayo Edebiri enchaîne les rôles au cinéma. À tel point qu’elle a été contrainte d’annuler sa participation au casting de «Thunderbolts», le film de Marvel similaire au «Suicide Squad» de DC Comics dont le tournage avait été repoussé en raison des mouvements de grève à Hollywood, rapporte le site américain Deadline. Un report qui n’a pas manqué d’entraîner des conflits d’agenda avec certains acteurs, notamment Steven Yeun qui a lui aussi été contraint de renoncer en raison de ses autres engagements début janvier.

Marvel n’a pas perdu de temps pour trouver une remplaçante à Ayo Edibiri, dont le rôle n’avait pas été précisé, puisque Geraldine Viswanathan (Miracle Workers) a déjà été annoncé pour prendre sa place au générique. Réalisé par Jake Schreier (La Face cachée de Margo), écrit par Lee Sung Jin (Acharnés) sur la base d’un premier scénario rédigé par Eric Pearson (Black Widow), «Thunderbolts» doit permettre à Marvel de fermer la Phase 5 du MCU.

Le groupe de mercenaires sera composé de Yelena Belovan, la nouvelle Black Widow incarnée par Florence Pugh, Red Guardian (David Harbour), John Walker, alias US Agent, le Soldat de l’Hiver Bucky Barnes, Ghost, aperçu dans Ant-Man 2, ou encore Taskmaster (Olga Kurylenko). Julia Louis-Dreyfus reprendra le rôle de Valentina Allegra de Fontaine, personnage aperçu dans les scènes post-génériques de «Black Widow» et du «Faucon et le Soldat de l’Hiver», et qui est l’équivalent de Nick Fury, mais du côté des vilains.