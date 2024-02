Taylor Swift : la star annonce la sortie d'un nouvel album lors des Grammy Awards

Taylor Swift s’apprête à sortir un nouvel album. La star a annoncé la nouvelle après avoir reçu le prix de meilleur album vocal pop lors de la cérémonie des Grammy Awards.

Une soirée riche en émotions pour les Swifties, alias les fans de Taylor Swift. Et pour cause, à l’issue de la cérémonie des Grammy Awards, qui s’est tenue ce dimanche à Los Angeles, les bonnes nouvelles se sont enchaînées.

La star de 34 ans a remporté le prix du meilleur album vocal pop pour son disque «Midnights» puis le prix de l’album de l’année, la catégorie reine. Ce n’est pas tout, au cours de la soirée, après avoir reçu son premier prix, l’interprète de «Shake it Off» en a profité pour annoncer la sortie de son nouvel album.

«Je voudrais dire merci aux fans en vous révélant un secret que je vous cache depuis deux ans... », a-t-elle lancé, faisant durer un peu le suspense avant de dévoiler la date de sortie et le nom de son disque.

«Mon nouvel album sortira le 19 avril prochain et s’appelle… ‘The Tortured Poets Department’» («Le département des poètes torturés», en français), a-t-elle déclaré sur la scène.

Taylor Swift announces her new album 'The Tortured Poets Department' at the #Grammys. pic.twitter.com/uKCXm5RQbj

— Variety (@Variety) February 5, 2024