«Jurassic World 4» : date de sortie, réalisateur… Ce qu’il faut savoir sur le prochain film de la saga

Les studios Universal ont annoncé, ce lundi 5 février, que le quatrième épisode de la franchise «Jurassic World» sortira le 2 juillet 2025. Le réalisateur David Leitch est en lice pour diriger ce projet.

Une date attendue par les fans. Trois décennies après le premier «Jurassic Park», la célèbre saga sera de retour dans les salles de cinéma le 2 juillet 2025 avec «Jurassic Worl 4», ont annoncé les studios Universal.

Sur les réseaux sociaux, le compte officiel de «Jurassic World» a publié le logo emblématique du T-rex, rendu célèbre par le blockbuster de 1993, en ajoutant cette fois une date : le 2 juillet 2025.

Le réalisateur David Leitch, connu pour la franchise «John Wick» ou «Deadpool 2», serait en pourparlers pour diriger le prochain «Jurassic», comme indiqué par Deadline. Il s'est fait connaître en lançant avec succès la saga «John Wick», puis en s'imposant avec des grosses productions d'action telles que «Atomic Blonde» ou «Deadpool 2».

Les vétérans de retour

Selon les informations du média The Hollywood Reporter, le nouveau film devrait réunir certains scénaristes originaux, comme David Koepp, connu pour avoir écrit les scénarios du premier «Jurassic Park» et de sa suite en 1997, «Le Monde perdu : Jurassic Park».

Steven Spielberg, qui a réalisé le premier film, devrait revenir en tant que producteur exécutif. Les autres vétérans de Jurassic Park, à l'instar de Frank Marshall et Patrick Crowley, seront également producteurs.

Adaptée du célèbre roman de Michael Crichton publié en 1990, la franchise comporte six films, qui ont généré plus de six milliards de dollars de recettes au box-office mondial. Rien qu'en 2022, le dernier opus, «Jurassic World : Le Monde d'après», a généré un milliard de dollars, soit 930 millions d'euros.