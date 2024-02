Oscars 2024 : le chien Snoop du film «Anatomie d'une chute» vole la vedette aux stars au déjeuner annuel

Le traditionnel déjeuner précédent la cérémonie des Oscars a été marqué par la présence de Messi, le chien qui joue le rôle de Snoop dans «Anatomie d'une chute», qui a capté l’attention de toutes les stars présentes à l’événement comme Ryan Gosling ou Billie Eilish.

Une vraie superstar. Invité au traditionnel déjeuner organisé au Beverly Hilton Hotel de Los Angeles qui précède chaque année la cérémonie des Oscars, Messi, le border collie qui incarne le rôle de Snoop dans «Anatomie d'une chute» de Justine Triet a été le centre de toutes les attentions pendant l’événement. Ryan Gosling (voir la vidéo ci-dessous), America Ferrara ou encore Billie Eilish ont tous été conquis par la boule de poils, révèle le site américain Variety.

Lauréat de la première «Palme Dog» du Festival de Cannes en 2023 – pour un doublé historique Palme d’or/Palme Dog inédit – Messi va participer, ce mercredi 14 février, à une lecture en anglais du scénario du film «Anatomie d'une chute» dirigée par Justine Triet, en anglais, en présence de nombreuses stars.

Ainsi, Riley Keough incarnera le rôle de Sandra Müller, Jay Ellis (Top Gun : Maverick) sera Samuel, tandis que Bob Odenkirk (Better Call Saul) sera l’avocat Vincent. Olivia Wilde, Danny Ramirez et Isaiah Quincy seront également présents.

Une véritable consécration pour ce chien qui a été baptisé «l’artiste incompris» par Laura Martin Contini, son coach personnel. «Je l’appelle souvent ‘l’artiste incompris’. Pendant les castings, les recruteurs préfèrent généralement d’autres chiens à cause de son physique particulier. Nombre d’entre eux ont indiqué qu’ils ne ressentaient presque rien en lui. Pourtant, Messi a un potentiel d’enfer, adore travailler et sait faire plein de choses. Quand il a été pris pour le film ‘Anatomie d’une chute’, je me suis dit que c’était sa chance. L’artiste incompris est devenu très grand !», avait-elle confié en juin dernier.