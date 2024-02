Beyoncé et Taylor Swift : les deux mégastars vont-elles travailler ensemble ?

Alors que Beyoncé a annoncé la sortie d’un nouvel album, «Renaissance : Act II», pour le 29 mars, les spéculations autour d’une collaboration avec Taylor Swift vont bon train. Une intervention de Killah B, co-auteur du morceau «Texas Hold 'Em», dévoilé ce dimanche, a mis le feu aux poudres. A tort, selon le média Entertainment Weekly.

Rien n’est moins certain. Les deux mégastars vont-elles travailler ensemble ? L’annonce du nouvel album «Renaissance : Act II» de Beyoncé, dimanche, a relancé le débat, d’autant que les deux premiers titres dévoilés ont des accents country, genre qui a propulsé Taylor Swift à ses débuts. Alors que le producteur Killah B, co-auteur du morceau «Texas Hold 'Em », a été interrogé par le média TMZ, mardi 13 février, sur les éventuelles collaborations que pourrait compter ce nouvel album, notamment avec Taylor Swift, sa réponse a relancé les spéculations.

«Vous allez devoir attendre et voir. Disons simplement qu'elle (Beyoncé ndlr) est sur le point de choquer le monde», a déclaré Killah B, avant d’ajouter : «Je laisse libre cours à votre imagination».

Une imagination à laquelle Entertainment Weekly a mis un frein définitif. S’appuyant sur une source proche du dossier, le média a assuré que les deux stars ne collaboreront pas sur le nouvel album de Queen B, rappelant toutefois qu'elles s’estiment et qu’elles se sont toutes deux soutenues cette année.

