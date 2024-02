Sugar Bandits : tout savoir sur le prochain film de Will Smith

Selon une information du site Variety, Will Smith tiendra le rôle principal du film «Sugar Bandits». Il y incarnera un vétéran de la guerre du Vietnam qui, sans perspective d’emploi, décide de s’attaquer au réseau de trafic de drogue à Boston.

Un nouveau projet en ligne de mire. Will Smith incarnera le rôle principal dans le film «Sugar Bandits», révèle en exclusivité le site américain Variety. Adaptation du livre «Tueurs en exil» de Chuck Hogan (The Town, The Strain), l’histoire suivra le retour au pays d’un vétéran de la guerre en Irak. Face au manque d’opportunités professionnelles, il décide de monter un groupe avec d’anciens compagnons d’armes, afin de voler les trafiquants de drogue de la ville de Boston.

Le film «Sugar Bandits» sera le deuxième film dans lequel Will Smith apparaîtra depuis la célèbre gifle infligée à l’humoriste Chris Rock, lors de la cérémonie des Oscars en 2022. Le comédien avait fait son retour à l’écran dans «Emancipation» d’Antoine Fuqua, diffusé sur Apple TV+, mais dont la réception a été plus que mitigée au moment de sa mise en ligne.

Will Smith sera également au générique du quatrième volet de la saga «Bad Boys», qui est toujours en production. Il fera également une apparition dans la suite du film «Je suis une légende» avec Michael B. Jordan. Il y reprendra le rôle de Robert Neville, un scientifique immunisé contre un virus qui a ravagé le reste de l’humanité. La suite de l’histoire se basera sur la fin alternative du film où son personnage parvient à survivre.