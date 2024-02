Star Wars : Ewan McGregor ne voulait pas incarner Obi-Wan Kenobi

Alors que le film «Star Wars : Épisode 1 – La menace fantôme» s’apprête à fêter son 25e anniversaire en 2024, il est important de rappeler qu’Ewan McGregor était à deux doigts de refuser le rôle d’Obi-Wan Kenobi dans la trilogie, pour une raison largement méconnue.

Un membre de la Force. Sorti en France le 13 octobre 1999, le premier volet de la deuxième trilogie, «Star Wars : Épisode 1 – La menace fantôme», voyait Ewan McGregor succéder à Alec Guinness dans le rôle d’Obi-Wan Kenobi à l’écran. Un personnage clef dans le monde imaginé par George Lucas qui, en plus de son lien avec la famille Skywalker, était un des Jedi les plus respectés de toute la galaxie.

Et pourtant, le comédien de 52 ans a longuement hésité avant d’accepter de rejoindre la saga Star Wars. Dans un entretien avec le site américain Variety en janvier 2024, il a expliqué avoir été «très réticent» au premier abord, lui qui venait d’être catapulté sur le devant de la scène trois ans auparavant avec le film «Trainspotting» de Danny Boyle. Et il n’était pas certain de la pertinence de rejoindre un navire aussi imposant à ce moment de sa carrière.

«C’était loin d’être évident pour moi. Je ne trouvais pas que cela me ressemblait. Je croyais, à cet instant, que j’étais l’acteur de Danny Boyle. Le film ‘La Plage’ (que Danny Boyle tournera avec Leonardo DiCaprio) était plus important, et je le pensais. Ce n’était pas désinvolte. J’ai demandé conseil à énormément de monde», explique-t-il. Ewan McGregor finira par accepter le rôle. Avant d’être immédiatement refroidi par l’accueil des films.

Une trilogie critiquée

«Je suis heureux d’incarner ce personnage pour plusieurs raisons, mais quand les films sont sortis, ils étaient tellement détestés. C’était dur. Le premier a été atomisé et il fallait encore en faire deux ! C’était étrange d’être dans un film critiqué à ce point», poursuit celui qui a été sélectionné devant d’autres acteurs tels que Kenneth Brannagh, Tim Roth, ou encore Joseph Fiennes.

Finalement, au fil des années, la trilogie dans laquelle il incarne Obi-Wan Kenobi a réussi à s’imposer dans le cœur des fans, au point qu’une série centrée sur les aventures du personnage entre les deux trilogies – au moment où il veille sur Luke Skywalker alors que ce dernier n’est qu’un enfant – a vu le jour sur Disney+. Ewan McGregor a confié qu’il ne serait pas contre l’idée de participer à une seconde saison si cela devait se faire. «Mais il n’y a pas eu de discussion à ce propos pour l’instant. Il se passe beaucoup de choses à Disney en ce moment», conclu-t-il.