Kate Middleton : en voie de guérison, la princesse aurait rejoint William et leurs enfants pour les vacances

En convalescence à Windsor depuis sa sortie de l’hôpital le 29 janvier dernier, Kate Middleton irait mieux et aurait rejoint sa famille à Sandringham pour les vacances de février.

Un bol d’air en famille. Alors que la princesse de Galles est en convalescence chez elle depuis quinze jours, après une opération chirurgicale abdominale, Kate Middleton récupère. Selon le Daily Mail, les nouvelles sont bonnes. La belle-fille du roi Charles III «se remet bien», d’après une source citée par le journal britannique et aurait quitté pour la première fois Windsor pour passer les vacances avec son époux et leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, sur le domaine de Sandringham, résidence de la famille royale située dans le Comté de Norfolk, à l'est de l'Angleterre.

«Elle attendait avec impatience un changement de décor et pourra se détendre à Norfolk, pendant que les enfants se défoulent avec William», a précisé cette source. La famille devrait séjourner à Anmer Hall, leur maison de dix chambres située sur le domaine de Sandringham, précise le média.

Une rencontre avec le roi envisagée

Durant leur séjour, le couple royal et leurs trois enfants pourraient rendre visite au roi Charles III, qui d’après la presse britannique se trouve également à Sandringham, après avoir entamé un programme de traitements réguliers.

Pour rappel, Kate Middleton avait annoncé le 16 janvier dernier avoir subi une opération chirurgicale abdominale «programmée». Le palais de Kensington avait fait savoir à l’époque que l’opération s’était déroulée «avec succès», précisant toutefois que l'épouse du prince William ne reprendrait pas ses fonctions publiques avant Pâques. Elle était sortie de de l’hôpital treize jours après son intervention.

De son côté, le roi Charles a été opéré de la prostate le 26 janvier dernier, avant que le palais de Buckingham n’annonce que le monarque souffrait «d’une forme de cancer», découverte grâce à des tests complémentaires.

Ce samedi 10 février, le monarque a pris pour la première fois la parole depuis l’annonce de son diagnostic et a adressé ses remerciements pour les nombreux messages de soutien qu’il a reçus ces derniers jours.