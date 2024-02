L'acteur Gérard Barray, inoubliable D'Artagnan dans «Les trois mousquetaires», est décédé à 92 ans

L’acteur Gérard Barray, connu pour avoir joué le rôle de D'Artagnan dans «Les trois mousquetaires» de Bernard Broderie, est décédé à l’âge de 92 ans, en Espagne.

Grande figure des films de cape et d’épée des années 1960, Gérard Barray s’est éteint ce jeudi 15 février, à l’âge de 92 ans, à Marbella, ville d'Espagne où il résidait depuis plusieurs années avec sa famille.

C’est l’écrivain Henry-Jean Servat qui annoncé la triste nouvelle sur les réseaux sociaux. «Le magnifique Gérard Barray fut, à 30 ans, d’Artagnan et Pardaillan, héros épatant de films français d'aventures et de cape et d'épée, années 60. (…) Il est monté au ciel», a-t-il écrit sur X.

Né à Toulouse, Gérard Barray était célèbre pour son rôle de D'Artagnan dans le film «Les trois mousquetaires» de Bernard Broderie, sorti en 1961, et dans lequel il donne la réplique à Mylène Demongeot, qui incarne Milady de Winter.

La réalisateur a également fait appel à lui pour «Le chevalier de Pardaillan» (1962) et «Hardi ! Pardaillan» (1964). Après quoi, le comédien s’est tourné vers le genre policier. Il a notamment interprété le commissaire San Antonio dans «Sale temps pour les mouches» et «Béru et ces dames», de Guy Lefranc.

Au cours de sa carrière, il a joué dans une trentaine de films et dans plusieurs pièces de théâtre, dont «L'Aigle à deux têtes», de Jean Cocteau, au théâtre Sarah-Bernhardt. Gérard Barray avait pris sa retraite en 2003, après quelques apparitions dans des films et séries télévisées espagnoles.

En 2010, Gérard Barray avait été nommé officier de l'ordre des Arts et des Lettres.