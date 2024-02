Taylor Swift : son compagnon Travis Kelce annonce la création d'un fond pour les victimes de la fusillade à Kansas City (vidéo)

Quelques jours après la fusillade lors de la parade du Super Bowl des Chiefs de Kansas City, aux États-Unis, le petit ami de Taylor Swift, Travis Kelce, et son frère ont pris la parole sur les réseaux sociaux, lundi 19 février.

Un appel aux dons. Travis Kelce, le conjoint de la célèbre chanteuse Taylor Swift, et son frère Jason se sont exprimés sur les réseaux sociaux, ce lundi 19 février, concernant la fusillade survenue lors de la parade du Super Bowl des Chiefs de Kansas City, dans le Missouri (États-Unis). Le drame a causé la mort d'une personne, en blessant 22 autres, mercredi dernier.

Après une déclaration commune le 14 février dernier, les frères Kelce, tous deux membres de l'équipe des Chiefs, vainqueurs du Super Bowl, se sont adressés à leurs fans dans une vidéo, avant la sortie du prochain épisode de leur podcast «New Heights», ce mercredi 21 février.

«Avant de diffuser notre épisode préenregistré mercredi, Jason et Travis voulaient que la communauté ait de leurs nouvelles directement après les événements tragiques du défilé des Chiefs», a débuté Travis, 34 ans, sur un ton grave.

Son frère aîné a poursuivi : «Nous voulions juste dire que nos pensées vont à toutes les victimes, à leurs familles, au royaume des Chiefs et à tout Kansas City qui était là ce jour, pour essayer de célébrer la communauté. Les événements qui se sont produits sont malheureux et profondément tragiques».

Création d'un fonds d'intervention d'urgence

«Nous souhaitons donc remercier les forces de l'ordre locales qui sont intervenues, les premiers intervenants sur place et tous ceux qui ont accepté d'aider les personnes touchées par cette tragédie», a conclu le jeune homme, âgé de 36 ans.

Travis Kelce a informé ses fans de la création d'un fonds d'intervention d'urgence pour aider les victimes et leurs familles. «Votre don servira à soutenir les victimes et leurs familles, la prévention de la violence et les services de santé mentale», a-t-il déclaré.

Le sportif a déjà fait don de 100.000 dollars à deux sœurs touchées par la fusillade. En parallèle, sa compagne depuis cinq mois, Taylor Swift, a également offert la même somme à la famille de Lisa Lopez-Galvan, la seule victime de la fusillade.

Sur le même sujet Taylor Swift fait don de 100.000 dollars à la famille de la femme tuée lors de la fusillade à Kansas City Lire

Trois mineurs ont été arrêtés par la police après la fusillade, dont l'un a été relâché. Les deux autres ont nié les accusations et sont actuellement incarcérés dans un centre pour mineurs.