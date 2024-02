Eurockéennes 2024 : SCH, Bon Entendeur... une trentaine d'artistes ajoutés à la programmation du festival

La programmation complète des Eurockéennes de Belfort a été annoncée et de beaux noms viennent s'ajouter à une liste déjà bien fournie. En plus de David Guetta, Lenny Kravitz ou encore Biglo & Oli, le festival a annoncé la participation de SCH, Bon Entendeur et d'autres artistes bien connus.

Il y en aura pour tous les goûts. 31 nouveaux artistes ont été annoncés par les organisateurs des Eurockéennes de Belfort en plus de ceux déjà connus depuis décembre dernier. Après David Guetta, Lenny Kravitz, Biglo & Oli, on retrouve également le rappeur marseillais SCH, Bon Entendeur ou encore la révélation de l'année aux Victoires de la musique, le chanteur franco-camerounais Yamê.

Rap, pop, électro, rock... Pour la 34ème édition du festival prévue les 4,5,6, et 7 juillet prochains, rien n'a été laissé au hasard. En tout, ce sont 55 artistes et groupes de musique qui se présenteront sur scène l'été prochain.

Le rap qui attire les plus jeunes sera représenté par des artistes comme SCH, Yamê mais aussi par la star ivoirienne Didi B. Les puristes du rock verront les groupes anglais The Prodigy, Royal Blood ainsi que les locaux de l'étape : les Belfortains de Caesaria. La pop et l'électro seront aussi à l'honneur avec Bon Entendeur, Flavien Berger ou Julien Granel. Dernière incertitude, le nom de celui qui réalisera la deuxième partie de David Guetta.

Trop fort Belfort ! L’encre de l’affiche définitive des Eurockéennes 2024 est à peine sèche que l’on aimerait déjà se téléporter en juillet prochain sur la luxuriante presqu’île du Malsaucy.



Vivement les 4, 5, 6 et 7 juillet 2024 ! pic.twitter.com/mfP3WCivEt — Les Eurockéennes (@eurockeennes) February 19, 2024

60% des billets déjà vendus

60% des billets disponibles ont déjà été vendus ce qui constitue «un record à cette période de l'année» détaille Jean-Paul Roland, directeur des Eurockéennes, à nos confrères de France 3 Bourgogne Franche-Comté. La présence de David Guetta n'y est pas pour rien en témoigne les 30 000 billets vendus en quelques heures pour le show du DJ français.

Il est encore possible de trouver des places avec des offres intéressantes pour le jeune public en possession du pass culture ou de la carte jeune européenne. Cette année, le prix des billets est de 65 euros (3 euros de plus qu'en 2023) pour une journée, 115 euros pour 2 jours et 145 euros pour le forfait 3 jours (129 euros en tarif réduit).

programmation complète des eurockéennes

jeudi 4 juillet

The Prodigy, Bigflo&Oli, Royal Blood, Oumou Sangaré, Zaho de Sagazan, Pretenders, Bon Entendeur, Romy, Eloi, Gel, Horskh, Julien Granel, Lambrini Girls et Nathalie Froehlich.

vendredi 5 juillet

Lenny Kravitz, Gazo, Dropkick Murphys, Kaaris, Black Pumas, Shay, Yamê, Blaiz Fayah, Caesaria, Dirty Deep, Girl and Girl, Lynks, Manson's Child, Slift, Canelle Doublekick, Esteban Desigual, Die Klar et DJ Kwamé.

Samedi 6 juillet

Sum 41, SCH, Idles, Heilung, Purple Disco Machine, The Breeders, The Inspector Cluzo, Apashe, Albi X, Bar Italia, Didi B, Fat Dog, Flavien Berger, Pierre Hugues José, Sprints, Tomasa Del Real, DJ Lizz, MS Nina, DJ Pedrolito et DJ Bel'Oka.

dimanche 7 juillet

David Guetta, Blondshell et un dernier artiste encore à définir.