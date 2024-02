The Office : un acteur culte de la série britannique est décédé à l’âge de 50 ans

Connu pour son rôle de «Big Keith» dans la version britannique de la série «The Office», Ewen MacIntosh est décédé à l’âge de 50 ans, a-t-on appris ce mercredi 21 février.

Une triste nouvelle. L’acteur Ewen MacIntosh, célèbre pour son interprétation de Keith Bishop dans la version britannique de la série «The Office», est décédé à l'âge de 50 ans, a annoncé son agence de management ce mercredi 21 février.

With great sadness we announce the peaceful passing of our beloved comedy genius Ewen MacIntosh. His family thank all who supported him, especially Willow Green Care Home. There will be a private cremation for family & close friends soon & a celebratory memorial later in the year