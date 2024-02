Horizon : une première bande annonce épique pour le western de Kevin Costner

Les studios Warner Bros. et New Line viennent de publier la première bande annonce de «Horizon : An American Saga», le western en deux parties réalisé par Kevin Costner dont la sortie aux États-Unis est prévue le 28 juin pour le premier volet, et le 16 août pour le second.

Des images très encourageantes. De retour sur le devant de la scène grâce à la série «Yellowstone», Kevin Costner avait décidé de la quitter pour mettre en scène un projet très personnel : «Horizon : An American Saga».

Ce western en deux parties, dont la sortie aux États-Unis est prévue le 28 juin pour le premier volet et le 16 août pour le second (aucune date officielle n’est connue pour la France actuellement), vient de dévoiler sa première bande annonce. Et celle-ci annonce une aventure très prometteuse.

Retour sur la période de la conquête de l’Ouest

Les deux films, dont la scénario est signé par Kevin Costner et Jon Baird, reviennent sur la période de la conquête de l’Ouest, avec ses joies, ses peines, ainsi que les horreurs et les injustices que celle-ci comporte. L’histoire s’étalera sur une période de quatre ans, précise le site américain Deadline, de 1861 à 1865, soit en plein cœur de la Guerre de Sécession, et suivra le destin de plusieurs familles tentant de trouver leur place dans ce pays appelé les États-Unis d’Amérique.

«Horizon : An American Saga» marque le retour de Kevin Costner derrière la caméra pour la première fois depuis «Open Range» en 2003. Difficile de ne pas y voir également un retour aux sources pour le comédien qui avait fait ses débuts en tant que réalisateur avec «Danse avec les loups» en 1990 qui avait rencontré un succès colossal, ainsi que sept récompenses aux Oscars, dont le prix du meilleur film et du meilleur réalisateur.

On notera la présence de nombreuses stars au casting, notamment Sienna Miller, Sam Worthington, Jamie Campbell Bower, Michael Rooker, Luke Wilson, Tom Everett, Glynn Turman, ou encore Giovanni Ribisi.