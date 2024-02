Un acteur de la franchise Marvel décède à 49 ans des suites d'une longue maladie

Kenneth Mitchell, connu pour ses rôles dans «Star Trek : Discovery» et «Captain Marvel», est décédé samedi des suites de complications liées à la sclérose latérale amyotrophique (SLA). Il était âgé de 49 ans.

Une affection de longue durée à l’issue fatale. L’acteur canadien Kenneth Mitchell, qui était notamment apparu dans «Captain Marvel» et «Star Trek : Discovery», est décédé le 24 février des suites de complications liées à la sclérose latérale amyotrophique (SLA, également appelée «maladie de Charcot»), une maladie neurodégénérative qui paralyse progressivement des muscles commandant la motricité, dont il était atteint depuis plusieurs années.

Le diagnostic de l’acteur était tombé en 2018. «Durant cinq ans et demi, Ken a dû faire face à une série de défis terribles liés à la SLA. Et dans la plus pure tradition de Ken, il a réussi à surmonter chacun d'entre eux avec élégance et détermination afin de vivre une existence pleine et joyeuse à chaque instant», est-il expliqué dans un communiqué diffusé sur les plates-formes de médias sociaux du défunt, rapporte Fox News.

En fauteuil dès 2019

Pendant deux ans, Kenneth Mitchell avait gardé sa maladie secrète, avant de la rendre publique en 2020. Dès 2019, il avait commencé à utiliser un fauteuil roulant. «Je pense qu'avec le temps, le sujet est devenu celui de l'acceptation de la maladie avec grâce», avait-il déclaré au magazine People en 2020.

«Un chef d'orchestre des rencontres entre amis»

«Sa vie est un exemple brillant de la capacité à s'épanouir lorsque l'on vit entouré d'amour, de compassion, d'humour, d'inclusion et de solidarité. Ken était une véritable source d'inspiration pour tous les gens qu'il a côtoyés», ajoute le bulletin diffusé sur les réseaux sociaux de l’acteur décédé.

Né le 25 novembre 1974 à Toronto, le comédien est également décrit comme un «chef d’orchestre des rencontres entre amis» dont la vie était motivée par le rire. L’acteur s’épanouissait aussi « dans sa créativité, comme en témoignent son architecture, son graphisme, son jeu d'acteur, sa photographie, son écriture, son amour de la musique et sa maison de Studio City, en Californie», détaille le communiqué. Kenneth Mitchell laisse derrière lui sa femme Susan et ses deux enfants, Lilah et Kallum.