Marvel : voici les 10 pires films et séries de la franchise de super-héros

cSi Marvel est la licence la plus lucrative de Disney avec Star Wars, son univers marque le pas depuis quelque temps, et semble être devenu, plus que jamais, une planche à billet pour le colosse du divertissement. Voici le top 10 des plus mauvais films et séries de l'univers Marvel, classés du pire au moins pire.

«she-hulk» (2022)

Si l'idée initiale de proposer de la nouveauté dans l'univers d'Hulk n'était pas mauvaise, la direction prise par la série n'était pas la bonne. Avec un humour considéré comme «gênant» par de nombreux suiveurs des Marvel, la série créée par Jessica Gao n'obtient pas un grand succès... Pire encore, elle est potentiellement la plus moquée de tout le MCU.

«Thor : love and thunder» (2022)

Charismatique, puissant... Les superlatifs ne manquent pas pour qualifier Thor dans l'univers Marvel, qui avait petit à petit pris le parti du second degré, avec brio dans le troisième volet. Mais sa suite «Thor : Love and Thunder» apparaît plutôt bâclé, et le casting semble ne jamais avoir réussi à s'accorder, entre un Chris Hemsworth qui cabotine sans arrêt, et un Christian Bale totalement habité, à la prestation plus proche d'un Hamlet que d'un super-vilain de comic book. Une histoire légèrement tirée par les cheveux, des moments d'émotions qui tombent à l'eau... L'impression d'assister à une parodie de Thor.

«Les éternels» (2021)

Nouveau film issu de la phase 4 (2021-2022), «Les Eternels» démontrent qu'il ne suffit pas d'avoir un casting 5 étoiles pour donner un bon film. Pendant 2h30, ce dernier ne raconte rien ou presque, créant une immense incohérence au sein de l'univers Marvel. Réalisé par la metteure en scène oscarisée Chloé Zhao, il oscille en permanence entre film d'auteur et blockbuster, sans jamais trouver le bon ton. Un ovni dans le MCU.

«Miss Marvel» (2019)

À ne pas confondre avec le film du même nom sorti en 2019 avec Brie Larson - qui n'a pas non plus marqué mes esprits - cette nouvelle série est à oublier pour les suiveurs du MCU. Dans la lignée de «She-Hulk», la série creuse trop profondément le côté enfantin de Marvel, ce qui peut plaire aux plus jeunes fans, beaucoup moins aux plus anciens, et qui, irrémédiablement, donnera aux spectateurs un air de déjà-vu, aussi bien dans le scénario, la réalisation, que dans les péripéties.

Thor : le monde des ténèbres (2013)

C'est un nouvel opus (le deuxième) de la saga Thor qui vient compléter ce top 5 avec «Thor : Le Monde des Ténèbres». Le film n'a pas spécialement marqué les esprits par ses personnages, ou son histoire (si vous avez besoin d'un rappel, l'antagoniste principal du film était Malekith, le chef des Elfes Noirs). Seul le troisième opus de la saga Thor est considéré comme réussi par les nombreux suiveurs de l'univers Marvel.

Hawkeye (2021)

C'est la première fois que le personnage de Clint Barton obtient une œuvre solo quasiment entièrement dédiée à lui. Ce qui n'a pas empêché la série d'être relativement fade, avec des enjeux trop peu importants pour y installer du suspense et donc donner de l'intérêt à la série. Les studios Marvel auraient certainement dû accentuer plus profondément le passé de Barton pour rendre la série plus attrayante.

Black widow (2021)

Si le film permet d'intégrer les personnages de Yelena Belova et Red Guardian, il ne raconte rien de très pertinent. Trop long, histoire pas toujours compréhensible... Seuls quelques traits d'humour et des effets spéciaux assez bien réalisés permettent de sauver une histoire assez fade. Au box-office américain, le film ne remporte que 183 millions de dollars, ce qui est très loin des standards des plus grands films Marvel.

Ant-man et la guêpe : quantumania (2023)

Premier film de la phase 5, Ant-Man 3 fait partie des grosses déceptions des films Marvel. Mal fichu, effets spéciaux complètement en retrait avec une histoire vide de sens... Le film était attendu au tournant et il est passé à côté de son sujet. En octobre 2023, Joanna Robinson, autrice de «MCU : The Reign of Marvel Studios», révèlera que les dirigeants de Marvel Studios ont été très surpris par les mauvaises critiques entourant le film...

L'incroyable hulk (2008)

Un long-métrage qui a mal vieilli, honnête mais qui s'enlise dans les énièmes blockbusters américains qui se ressemblent encore et toujours, manquant légèrement d'âme et de personnalité. Les très (trop ?) nombreuses réécritures du script au cours de la réalisation du film ont eu raison de ce premier opus de Hulk.

Iron man 2 (2010)

Quand le premier film d'une saga est un succès (plus de 585 millions de dollars de recettes au box-office mondial pour «Iron Man»), le suivant tient difficilement la comparaison. Ce deuxième opus centré sur Tony Stark n'échappe malheureusement pas à la règle avec des grosses faiblesses dans l'écriture du scénario. Les scènes d'actions ne sont pas assez présentes et les blagues très perfectibles.