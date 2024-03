«Winnie l'Ourson, Blood and Honey 2» : le premier volet «n'était pas bon», le second sera meilleur, selon son scénariste

Dans un message posté sur Instagram, le scénariste Matt Leslie a reconnu que le premier volet de «Winnie l'Ourson, Blood and Honey» sorti en février 2023 n’était pas un bon film. Et promet que le deuxième, attendu fin mars aux États-Unis, sera de bien meilleure qualité.

De nouvelles ambitions. Le scénariste Matt Leslie a confirmé sur son compte Instagram être le scénariste de «Winnie l'Ourson, Blood and Honey 2», le second volet du film réalisé par Rhys Frake-Waterfield qui, en février 2023, avait profité de l’entrée du célèbre personnage dans le domaine public pour l’insérer dans un film d’horreur aussi étrange que lucratif. Le film avait rapporté plus de 5 millions de dollars au box-office malgré un budget famélique de 100.000 dollars. Les critiques ne s’étaient toutefois pas privées de pointer du doigt son scénario totalement indigeste.

«Le premier film n’était pas génial. C’est comme ça que je me suis retrouvé impliqué dans cette suite», explique Matt Leslie, qui révèle avoir été approché par le compositeur Andrew Scott Bell. «Je me suis entretenu avec Rhys Frake-Waterfield sur ce qui a fonctionné et ce qui a échoué dans le premier film. Et il était plutôt lucide à ce propos. Il savait que ce n’était pas un bon film. L’ayant fait avec 40.000 dollars en poche, vous pouvez imaginer à quel point cela était impossible. Mais parfois dans cette industrie, on fait avec les moyens du bord. C’est extrêmement brutal», poursuit-il.

Le scénariste promet ainsi que le second volet, dont le lancement est programmé pour le 26 mars aux États-Unis, sera un plaisir pour les fans. «Des personnes motivées se sont alliées et ont fait une chose effrayante, drôle et totalement délirante. Et qui vaut la peine d’être projeté dans un cinéma», précise-t-il. Après un premier volet centré sur la folie meurtrière de Winnie l’Ourson et Porcinet, abandonnés par Jean-Christophe, dans la Forêt des Rêves Bleus, ce second film marquera la première apparition de Tigrou à l’écran. De quoi proposer une histoire encore plus sanglante que la première.