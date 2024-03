Beyoncé : la chanteuse aurait enregistré une reprise d'une chanson country de Dolly Parton

Dolly Parton a annoncé que Beyoncé aurait repris sa chanson à succès «Jolene» sur son prochain album «Renaissance Act II», attendu le 29 mars prochain.

«Be» a-t-elle repris Dolly ? L’icône de la country Dolly Parton a révélé, le 8 mars dernier dans un entretien accordé à Knox News, que Beyoncé aurait enregistré une reprise de sa mythique chanson «Jolene», sortie en 1973, pour son prochain album country «Renaissance Act II» qui sortira le 29 mars prochain.

Dans cette interview qui venait célébrer l'ouverture de la saison de son parc d'attractions «Dollywood», la chanteuse a confié : «Je crois qu'elle l'a fait ! Je pense qu'elle a enregistré «Jolene» et je pense que ça sera probablement sur son album de musique country, et cela me rend très enthousiaste».

L’artiste de 78 ans a poursuivi son éloge : «Je l'aime ! C'est une belle fille et une grande chanteuse». Même si cette déclaration confirmerait les rumeurs selon lesquelles l'interprète de «Crazy In love» aurait enregistré une reprise de ce classique, le média a tout de même précisé avoir fait très attention à la formulation, ne pouvant confirmer à 100% l'information.

Un classique repris au fil des années

Le mois dernier, Dolly Parton avait déjà félicité Beyoncé lorsque cette dernière est devenue la première femme noire à atteindre la première place du classement «Hot Country Songs» du Billboard avec son single «Texas Hold 'Em», dévoilé lors du Super Bowl le 11 février dernier.

«Je suis une grande fan de Beyoncé et je suis très excitée qu'elle ait fait un album country. Alors félicitations pour ton single numéro un du Billboard Hot Country. J'ai hâte d'entendre l'album complet !», avait-elle écrit dans un communiqué partagé sur Instagram.

Depuis sa sortie le 15 octobre 1973, «Jolene» a été largement repris, notamment par les White Stripes, Miley Cyrus ou encore Lil Nas X. Une des performances les plus marquantes de cette chanson a été le duo de Katy Perry avec Dolly Parton lors de la cérémonie des Academy Country Music Awards, en 2016.